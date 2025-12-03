I motorkářského srdcaře to ohromí, když sem vstoupí poprvé. Top Mountain Motorcycle Museum patří k nejrespektovanějším evropským expozicím, kde se fascinovaně zhustila motocyklová historie do jednoho prostoru.
Kromě toho je toto motocyklové muzeum největší v Evropě a – se svými 2175 metry nad mořem – také i nejvýš položené na světě. Timmelsjoch, vysokohorská silnice přes Alpy vede z rakouského Hochgurglu do italské vesnice Moos a dál do Merana. Muzeum stojí přímo u brány, kde se v létě platí za průjezd alpským pasem a v zimě se tu lyžuje.
„Odkud že jste? Z Česka? Á, máme Laurin & Klement, Jawy, Waltery a taky Čechii, na té jsem jezdil,“ vypočítává zvesela Attila Scheiber, o 10 minut mladší z dvojčat, která muzeum vybudovala. Rychle je zřejmé, že za úspěchem expozice nestojí jen sběratelská vášeň. Je to rodinný příběh, zaujetí a neústupnost, která dokázala přestát i okamžik, kdy před čtyřmi lety všechno pohltil požár.
Co se dočtete dál
- Jak přesně proběhlo znovuvybudování muzea po požáru v roce 2021.
- Jaké kroky plánují bratři, aby do 15–20 let všechny vystavené motocykly vlastnilo muzeum.
- Jak muzeum financuje provoz a nákupy když není hlavním výdělečným byznysem zakladatelů.
- Které unikáty muzeum získalo a jak probíhá jejich získávání.
- Jaké parametry a kritéria používají kurátoři při výběru exponátů.
