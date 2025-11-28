Původní prostory byly malé, navíc na hůře dostupném místě. Proto si české zastoupení Lamborghini postavilo v Praze úplně nový autosalon. Ze Smíchova se přesunulo na Ořech, blízko dálnice D0, kde vzniklo kromě reprezentativnější prodejny opět také servisní zázemí. A otevřít novou prodejnu přijel šéf značky Stephan Winkelmann.

Ten se do čela Lamborghini vyšvihl před dvaceti lety a po krátké pauze, kdy vedl mimo jiné Bugatti, se na stejnou pozici vrátil v prosinci 2020. „Zákazníci jsou v podstatě pořád stejní. Jen je jich stále více a jsou mladší než dříve. Také máme mnohem více ženských zákaznic. Globálně je to mezi pěti a deseti procenty, někde – třeba v Koreji – je to ale více,“ srovnal dobu před dvaceti lety a dnes Winkelmann v rozhovoru pro HN.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se