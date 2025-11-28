Původní prostory byly malé, navíc na hůře dostupném místě. Proto si české zastoupení Lamborghini postavilo v Praze úplně nový autosalon. Ze Smíchova se přesunulo na Ořech, blízko dálnice D0, kde vzniklo kromě reprezentativnější prodejny opět také servisní zázemí. A otevřít novou prodejnu přijel šéf značky Stephan Winkelmann.
Ten se do čela Lamborghini vyšvihl před dvaceti lety a po krátké pauze, kdy vedl mimo jiné Bugatti, se na stejnou pozici vrátil v prosinci 2020. „Zákazníci jsou v podstatě pořád stejní. Jen je jich stále více a jsou mladší než dříve. Také máme mnohem více ženských zákaznic. Globálně je to mezi pěti a deseti procenty, někde – třeba v Koreji – je to ale více,“ srovnal dobu před dvaceti lety a dnes Winkelmann v rozhovoru pro HN.
