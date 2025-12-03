Jaguar loni na konci roku nejprve vyrukoval s kontroverzní kampaní bez auta, ale s novým logem, aby následně ukázal koncept Type 00. Pryč byla lehkost F-Typu nebo noblesa XJ, novinka dostala moderní tvary, které s košatou minulostí britské značky neměly prakticky nic společného.
První příspěvek do plně elektrické budoucnosti Jaguaru se neobešel bez dlouhých diskuzí a řady posměšků včetně poznámek o tom, že se tradiční automobilka stala až moc „woke“. Jestli přispěly i k radikálnímu rozhodnutí mateřského indického koncernu Tata zbavit se po 21 letech hlavního designéra Jaguar Land Roveru (JLR) Gerry McGoverna, je otázkou.
Faktem zůstává, že britský magazín Autocar s odvoláním na svou indickou mutaci napsal, že McGovern byl jednoduše vyhozen, a dokonce musel být ze své kanceláře vyveden. Patrně v doprovodu ostrahy nebo ochranky. Mluvčí značky britskému magazínu vzkázal, že situaci nebude komentovat, Tata mu pak na otázky vůbec neodpověděla.
Autocar naznačuje, že důvodem mohla být snaha Taty připoutat si k sobě JLR ještě blíže. Před pár dny převzal otěže značky nový šéf: Ind PB Balaji, někdejší finanční ředitel Tata Motors, nahradil Adriana Mardella. Ten odešel do důchodu.
Tady pro změnu Automotive News Europe spekuluje, že ego designéra, který si obvykle do mnoha věcí nenechal mluvit, mohlo narazit právě na nové konzervativnější vedení.
McGovern byl podle všeho oblíbenec loni zesnulého Ratana Taty, který byl šéfem indické skupiny Tata v době, kdy koupila JLR. Měl mít také velký vliv v představenstvu britské automobilky.
Nutné je také připomenout, že kompletní změna identity Jaguaru včetně nového loga vyvolala nevoli nejen mezi fanoušky značky, ale také interně. Indický Autocar začátkem roku přišel s informací, že tým designérů napsal McGovernovi, který změnu vedl a měl očekávání, že se mu povede značku přetvořit podobně jako kdysi Land Rover, už v září 2022 dopis.
Vytýkal mu mimo jiné novou podobu loga bez dravé kočky nebo doprovodnou reklamní kampaň. Lidem uvnitř Jaguaru se také nelíbilo, že na rebranding byla najata externí firma, a kritizovali celý průběh tvorby nové identity s nedostatkem diskuzí uvnitř automobilky.
Dodejme, že Jaguar už loni přestal vyrábět všechny své dosavadní modely, a oznámil, že se přeměnil na kompletně elektrickou automobilku zaměřenou na ještě bohatší klientelu než doposud. První sériový model, luxusní sedan, by měl dorazit na trh v příštím roce.
Kariéra britského designéra Gerry McGoverna, který se narodil v roce 1956, je velmi pestrá. První práci získal v roce 1978 u Chrysleru, jehož britská odnož sponzorovala McGovernova studia. V roce 1982 přišel do skupiny Austin Rover, následně poprvé pracoval na modelu značky Land Rover, konkrétně Freelanderu.
Na konci 90. let se přesunul k Fordu, konkrétně luxusní odnoži Mercury-Lincoln, v dubnu 2004 začal pracovat pro Land Rover. Ten tehdy vlastnil spolu s Jaguarem právě Ford. Za svou kariéru u britské automobilky navrhl mimo jiné třeba Range Rover Evoque, dvě poslední generace Range Roveru, Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport nebo moderní verzi Defenderu. Pro Jaguar vytvořil už zmíněný koncept Type 00 a měl značku převést do plně elektrické éry.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist