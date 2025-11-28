České ministerstvo obrany rozšíří svůj vozový park o dvě nová pancéřovaná Audi A8L Security. Po letech, kdy se státní instituce opíraly hlavně o obrněná BMW řady 7, se nyní na scéně objevuje konkurence, která zaujala především cenou. Pomohl fakt, že současná generace A8 je na trhu už osm let, faceliftem prošla před čtyřmi roky. A to je už dost dlouho na to, aby se její „stáří“ mohlo ve výběrových řízeních projevit nižší cenovou nabídkou.
Podle importéra Audi však sehrála roli i větší flexibilita při konfiguraci vozu, která je u bezpečnostních limuzín zásadní.
