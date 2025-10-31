Na papíře chce být Evropa světovým lídrem v elektromobilitě. V praxi se hádá o regulace, mění pravidla během hry a v prodejích ztrácí dech. Zatímco Čína exportuje miliony aut a ovládá celý řetězec od těžby po baterie, evropské automobilky se přou o limity, přechodné období a to, zda vůbec držet kurz směrem k bezemisní budoucnosti.
Tento kontrast byl ústředním tématem uzavřené byznysové snídaně v rámci konference Forum elektromobilita v Praze. Sešli se zde klíčoví hráči tuzemského automobilového byznysu, ať už za oblast automobilek (Hyundai, Kia, MG) či energetik (ČEZ, E.ON, PRE) a zastoupeni tu byli top manažeři z nákladní dopravy (CS Cargo, DAF, MAN) či Orlen Unipetrol.
Co se dočtete dál
- Jak současné evropské regulace ovlivňují investiční jistotu v elektromobilitě.
- Jaký vliv má čínská kontrola dodavatelského řetězce baterií na evropský průmysl.
- Jak mohou evropské státy zjednodušit povolovací procesy pro těžbu a výrobu baterií.
