Na papíře chce být Evropa světovým lídrem v elektromobilitě. V praxi se hádá o regulace, mění pravidla během hry a v prodejích ztrácí dech. Zatímco Čína exportuje miliony aut a ovládá celý řetězec od těžby po baterie, evropské automobilky se přou o limity, přechodné období a to, zda vůbec držet kurz směrem k bezemisní budoucnosti.

Tento kontrast byl ústředním tématem uzavřené byznysové snídaně v rámci konference Forum elektromobilita v Praze. Sešli se zde klíčoví hráči tuzemského automobilového byznysu, ať už za oblast automobilek (Hyundai, Kia, MG) či energetik (ČEZ, E.ON, PRE) a zastoupeni tu byli top manažeři z nákladní dopravy (CS Cargo, DAF, MAN) či Orlen Unipetrol.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak současné evropské regulace ovlivňují investiční jistotu v elektromobilitě.
  • Jaký vliv má čínská kontrola dodavatelského řetězce baterií na evropský průmysl.
  • Jak mohou evropské státy zjednodušit povolovací procesy pro těžbu a výrobu baterií.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se