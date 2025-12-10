Čínský automobilový průmysl mění pravidla hry rychleji, než si většina evropských výrobců stačí uvědomit. Tamní značky dnes dominují globální expanzi a míří do Evropy s nebývalou razancí. Co to znamená pro trh, zákazníky a tradiční automobilky? Na tuto otázku odpovídá Michael Dunne, jeden z nejuznávanějších světových expertů na čínský a asijský automobilový trh. Jeho exkluzivní přednášku, která zazněla na letošním Foru elektromobilita, je nyní možné zakoupit online. Nabízí jasná data, kontext i varování, která by si měl vyslechnout každý, kdo sleduje trendy v autoprůmyslu, a to od nadšenců přes manažery až po investory.
