Do finále ankety Auto roku 2026 v České republice se dostala pětice vozů: v abecedním pořadí jde o Audi A6, BMW iX3, Dacii Bigster, Mercedes‑Benz CLA a Škodu Elroq.
Volba finalistů proběhla systémem, který kopíruje evropskou anketu Car of the Year, kdy každý z 19 porotců z řad motoristických novinářů vybral pět automobilů. Porota hodnotí nejen technické parametry a design, ale i praktičnost, poměr cena/výkon a dostupnost pro českého zájemce.
„Mezi porotci byla poměrná shoda ohledně modelů, které by měly postoupit, a odstup finálové pětky byl zřejmý. Rozdíly mezi finalisty jsou velmi malé - hlasy se rozdělily natěsno a všichni finalisté se vměstnali do rozmezí čtyř hlasů,“ dodává Svaz dovozců automobilů, který anketu spolupořádá.
Zajímavé je, že tři z pěti českých finalistů, konkrétně Dacia Bigster, Mercedes-Benz CLA a Škoda Elroq - , se dostaly také mezi finalisty evropské ankety Car of the Year. Pořadatel rovněž připomíná, že BMW se se svou novinkou propracovalo do anketní finálové pětice v Česku už poosmé v řadě.
Všech pět aut ve finále reprezentuje různý přístup k automobilismu - od tradiční elegance a komfortu (Audi A6), přes elektromobilní modernu (BMW iX3, Škoda Elroq), ale i SUV s dobrým poměrem výkonu a ceny (Dacia Bigster), až po stylový sedan či kombi, který jezdí na elektřinu, nebo benzín (Mercedes-Benz CLA).
Loni vyhrál hlasování Mercedes-Benz třídy G, předloni to byla třída E od stejné značky. V roce 2023 si odnesla titul Honda Civic, která přerušila dvoje vítězství v řadě pro BMW, konkrétně řadu 3 a i4.
Finalisté se o titul Auto roku 2026 v ČR utkají ve druhém kole, které podle pořadatelů proběhne začátkem ledna 2026, a finální vítěz bude slavnostně vyhlášen 10. února.
