Dva dny, 26 přednášek a diskusí, téměř 50 vystupujících z Česka, evropských států i USA a stovky hostů v sále. Konference Forum elektromobilita, která se letos konala už poosmé, přinesla nové globální pohledy a hlavně reálné funkční příklady z byznysu.
„Letos bylo hlavně cítit, že se elektromobilita definitivně posunula z vizí a prezentací do reálného světa,“ hodnotí letošní ročník Fora Martin Cmíral, ředitel společnosti LEEF Technologies, která akci spoluorganizuje s Hospodářskými novinami.
Z diskusí na pódiu už podle něj zmizely opatrné PR proklamace. „Dnes už top manažeři elektromobilitu berou vážně, nevystupují jen proto, že se to téma hodí. Skutečně tomu věří a přinášejí praktické rady, jak ji přijmout jako životaschopný a zajímavý nový byznys,“ říká Cmíral.
Za klíčový posun považuje právě to, že se elektromobilita stává komerčně uchopitelnou a daty podloženou ekonomikou. „Před pár lety tu nebyla žádná reálná čísla. Dnes už vidíme konkrétní prodeje, rozvíjející se sekundární trh a rychle sílící nabídku i v segmentu nákladní dopravy,“ doplňuje.
Baterie v ojetých elektroautech vydrží déle, než se čekalo. Problém je jinde, vysvětlují experti
Zároveň upozorňuje, že elektromobilita se zviditelnila i díky kontroverzím. Například debatám o zákazu prodeje spalovacích motorů po roce 2035 nebo nástupu čínských značek. „Paradoxně i kritika dělá elektromobilitě reklamu. Dnes už se o ní mluví všude,“ říká Cmíral. Přesto zůstávají výzvy – především nejistota kolem evropské průmyslové politiky.
Letošní ročník Fora elektromobilita tak lze vnímat jako mozaiku konkrétních kroků, které ukazují, že elektromobilita se v Česku i Evropě pevně zabydluje. Roste počet dostupných modelů i nabíječek, sílí viditelnost tématu a s ní i veřejná debata.
Existují konkrétní data o prodejích, flotilách i infrastruktuře, což ještě před pár lety chybělo. V debatách zástupců importérů (detailně si o ní přečtěte zde) se tak potvrdilo, že o elektromobily roste zájem, leasingové společnosti jako Arval či Drivalia, které nabízejí financování a správu fleetů, potvrzují, že firmy elektromobily testují čím dál více.
V mnoha debatách a přednáškách energetických společností jako PRE, ČEZ i E.ON zazněly konkrétní plány a výhledy pro budování dobíjecí sítě, a to i té pro nákladní dopravu. Firmy jako například Hral, která se specializuje na přepravu zásilek a mezi jejích hlavní klienty patří IKEA, popsaly, jak efektivně dokázaly svůj vozový park adaptovat na elektromobilitu a díky tomu ve finále ušetřit na provozních nákladech.
„Zkrátka se ukazuje, že se to celé začíná ekonomicky skládat,“ shrnul letošní ročník Cmíral. Za slabé místo označil sekundární trh, který sice roste (přečtěte si zde), ale trpí na dětské nemoci. „Problém je zejména s nejasností v zárukách jednotlivých výrobců, to zájemce o ojeté elektromobily odrazuje,“ popsal v debatě Jan Dedek, specialista na elektromobilitu v Aures Holdings, která provozuje síť autobazarů AAA Auto.
Velkou změnu lze ale pozorovat v segmentu nákladních vozidel. Přitom ještě před nedávnem se elektrifikace těžké dopravy považovala za téměř nereálnou. Dnes mají elektrické verze všichni velcí výrobci. I proto se tématu věnovalo několik diskusí, kde se vystřídali jak výrobci, tak logistické společnosti.
V diskusi se zástupci státní správy tak padla informace, že stát slibuje podporu až jedné miliardy korun. Ministerstva slibují podporu pro firmy, které chtějí přejít na elektrické nákladní vozy, peníze mají jít na nákup, infrastrukturu a servis. Cílem je podpořit první projekty v dopravě, vytvořit příznivé podmínky pro provoz a zmírnit obavy firem ze ztrát.
Silným dojmem na publikum podle Cmírala zapůsobila úvodní přednáška uznávaného amerického analytika Michaela Dunna, který varoval před rostoucí čínskou dominancí: „Bylo to americky trochu víc expresivní, ale mnoho lidí jeho řeč zasáhla. Ukázal frustraci USA z toho, že čínský průmysl přebírá vedení a myslím, že je to i zajímavá zpráva pro Evropu, která by měla na sílící konkurenci reagovat.“
Podle něj se však Evropa s čínskou konkurencí musí naučit žít, ne ji odmítat. „Nemá smysl se uzavírat. Naopak, musíme najít model spolupráce, třeba formou společných podniků. Ideální by bylo nastavit jasná pravidla, unifikovaný rámec, který ochrání evropský průmysl, ale zároveň umožní elektromobilitě růst,“ řekl.
Čínské téma se během Fora elektromobilita vrátilo několikrát. Zajímavý pohled na to, jak zásadně se tamní trh změnil, přinesl Andreas Mindt, šéfdesignér značky Volkswagen (více čtěte zde), ale také český designér Marek Piano, který pro jednu z čínských automobilek přímo pracuje.
