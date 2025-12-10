Není to prý ani nová Octavia, ani Superb. Je to zkrátka kombi, kterým Škoda Auto kolem roku 2030 doplní svoji už tak košatou nabídku. Na jaké místo se v ní zařadí, se teprve ukáže. Vision O představuje další stupeň vývoje nejen designového jazyka Modern Solid, ale také udržitelných materiálů. A jak jsme si u Škody v poslední době zvykli, je to prototyp plně pojízdný.

V Mladé Boleslavi se nebojí za volant auta posadit novináře z celého světa, ostatně podobné to bylo před třemi lety se sedmimístným Visionem 7S. Ten tehdy představoval první ukázku zmíněného jazyka Modern Solid, příští rok se pak SUV objeví i v sériové verzi. Jaké bude mít jméno, zatím jasné není, ale jisté je použití výhradně elektrického pohonu díky platformě MEB.

To budoucí sériová verze Visionu O tak striktní nebude.

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se