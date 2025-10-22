Ještě v srpnu s úsměvem představoval novinářům z Česka a Slovenska první modely firmy BAIC na tuzemském trhu a mluvil o velkých ambicích čínského výrobce. Rozhovor o plánech na rozvoj značky vyšel i na webu Hospodářských novin.
O půldruhého měsíce později je všechno jinak. Jan Laube, někdejší letitý šéf českého zastoupení Fordu, který letos na jaře převzal vedení společnosti GB Distribution CZ – importéra automobilů BAIC pro Českou republiku a Slovensko – nečekaně skončil.
Co se dočtete dál
- Jaké prodeje zaznamenala značka BAIC do konce září.
- Jak souvisí případ BAIC s rychlými změnami u českého zastoupení BYD.
- Jaké překážky řeší čínské automobilky v Evropě.
