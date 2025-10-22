Ještě v srpnu s úsměvem představoval novinářům z Česka a Slovenska první modely firmy BAIC na tuzemském trhu a mluvil o velkých ambicích čínského výrobce. Rozhovor o plánech na rozvoj značky vyšel i na webu Hospodářských novin.

O půldruhého měsíce později je všechno jinak. Jan Laube, někdejší letitý šéf českého zastoupení Fordu, který letos na jaře převzal vedení společnosti GB Distribution CZ – importéra automobilů BAIC pro Českou republiku a Slovensko – nečekaně skončil.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké prodeje zaznamenala značka BAIC do konce září.
  • Jak souvisí případ BAIC s rychlými změnami u českého zastoupení BYD.
  • Jaké překážky řeší čínské automobilky v Evropě.
