Rolls-Royce umí přenést člověka do třicátých let minulého století, do éry, kdy se svět třpytil pozlátkem hollywoodských studií, elegantními limuzínami a noblesou na každém kroku. Stačí pohled na Phantom Centenary Private Collection. Září zlatem, černobílým lakem připomínajícím filmové pásy a má přesně to kouzlo a šmrnc, které by ladily s Carym Grantem nebo Gretou Garbo.
Každý z pětadvaceti vyrobených kusů odkazuje na sto let existence modelu Phantom, nejproslulejší limuzíny značky Rolls-Royce. Tři roky trval vývoj a více než rok bádání v archivech, aby designéři dokázali vtělit do jediného vozu příběh osmi generací. Pomohlo jim k tomu 77 motivů, které se v různých podobách objevují napříč karoserií i interiérem.
Co se dočtete dál
- Jak probíhal tříletý vývoj Centenary Private Collection a kolik práce zabral výběr finálních návrhů.
- Jaké technologie Rolls‑Royce použil a jak kombinoval ruční práci s průmyslovými postupy.
- Jaké jsou detaily exteriéru včetně barevného řešení i litých kol.
