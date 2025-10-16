Elektromobily po několika letech rychle ztratí hodnotu kvůli úbytku kapacity baterie a budou neprodejné. Tak zněl hlavní argument kritiků elektrických aut z druhé ruky. Reálné zkušenosti a především nová data ale ukazují opak.
Studie společnosti Arval a zkušenosti prodejce aut Aures Holdings potvrzují, že většina ojetých elektromobilů si i po letech udržuje vysokou kapacitu baterie a jejich skutečná životnost je výrazně delší, než se tradovalo.
O tom, co to znamená pro trh s ojetinami, diskutovali účastníci odborné konference Forum elektromobilita, kterou pořádaly Hospodářské noviny spolu s LEEF Technologies. Právě panel zaměřený na ojetá auta na baterky byl jedním z vrcholů prvního dne akce.
„Z vzorku více než osmi tisíc elektromobilů a plug-in hybridů jsme zjistili, že 75 procent z nich má baterii s kapacitou nad 90 procent původní hodnoty,“ popsal na konferenci Tomáš Kadeřábek z leasingové společnosti Arval. „Téměř 98 procent vozidel drží kapacitu nad osmdesát procent. Degradace je velmi pozvolná a i po sedmi letech průměrná kapacita stále dosahuje zhruba 85 procent.“
Arval, který provozuje přes 1,8 milionu vozidel po celém světě, prováděl testy v osmi evropských zemích. Z dat vyplývá, že u běžně používaných elektromobilů klesá kapacita baterie asi o 1,7 procenta ročně, přičemž první výraznější pokles kolem pěti procent nastává po zhruba 15 tisících kilometrech.
Certifikát zvýší důvěru
Podle expertů na elektromobily z druhé ruky je tak dnes klíčové, aby u každého ojetého auta byl vystavený certifikát o stavu baterie. Bez něj se ztrácí důvěra v hodnotu vozu. Naopak automobil s doloženým stavem baterie se prodává rychleji a za lepších podmínek.
Podobné zkušenosti nasbírali už za několik let diagnostikování ojetých elektroaut Jan Dedek a Jakub Matuška z Aures Holdings, provozovatele sítí AAA Auto a Mototechna. Ti uvádí, že společnost provedla už více než 3500 testů baterií. „Průměrná hodnota stavu baterie u vozů z našich aukcí je 94 procent. U plug-in hybridů je to jen o něco méně,“ říká Dedek. Dodává, že obavy o životnost baterií jsou většinou neopodstatněné. „Baterie opravdu nejsou problém. Naopak větším rizikem jsou záruky a servisní politika výrobců.“
O zárukách se pak rozmluvil Jakub Matuška, který má v Aures Holdings na starosti poprodejní služby. „Každý výrobce má jiná pravidla. Někdy záruka platí jen pro prvního majitele, jindy se po převodu ruší. Někdy kryje jen pokles kapacity, ale ne závady komponent. A většinou to zákazník dopředu neví,“ upozorňuje. „Opravdu nejtransparentnější záruky má automobilka Tesla, jasně ji vidíte v infotainmentu vozu. Řešili jsme za tu dobu třikrát opravu baterie v rámci garance a vše proběhlo bez problému,“ popisuje Dedek.
Podle Matušky by pomohlo, kdyby existovala jednotná evropská databáze, kde by bylo možné ověřit záruku, servisní intervaly a podmínky. „Dnes se často stává, že auto je podle prodejce v záruce, ale při reklamaci se ukáže, že podmínky nebyly splněny.“
Vysoké ceny dílů i dlouhé čekání
Aures také zveřejnil data o servisních nákladech. Přestože elektromobily tvoří jen 2,6 procenta prodaných vozů, generují 3,6 procenta servisních nákladů. „Jedna zakázka u elektromobilu je v průměru o 126 procent dražší než u spalovacího vozu,“ vysvětluje Matuška. Důvodem jsou vysoké ceny originálních dílů a dlouhé čekací lhůty. Proto společnost buduje vlastní servisní zázemí a školí partnery, aby opravy zvládla interně.
Jiří Zima, specialista na opravy a servis elektrických aut, který o své práci natáčí videa na YouTube, doplňuje pohled z menších servisů. „Soustředíme se na starší auta, typicky pět až deset let, která už jsou cenově dostupnější. Baterie obvykle vydrží déle, než se traduje, ale odcházejí palubní nabíječky, měniče nebo ložiska elektromotorů. Tyto závady mohou být velmi drahé a často vznikají drobnou konstrukční chybou nebo nedostatečným chlazením,“ dodává pohled „garážistů“, kterých je mezi elektromobilisty zatím velmi málo.
Nové modely jsou navíc konstrukčně složitější. „Dřív jste měl baterii, motor a pár šroubů. Dnes je všechno integrované, chladí se rotor olejem, existuje vícestupňové řízení a složitá diagnostika. Servisy se bojí zasahovat do vysokonapěťových systémů,“ vysvětluje Zima. Jako příklad uvádí elektromobily koncernu Stellantis, zejména Peugeoty e-208 nebo Citroëny ë-C4, u kterých se opakovaně porouchávají nabíječky. „V autorizovaném servisu stojí nová nabíječka 120 tisíc a dodací lhůta je půl roku. Alternativní díly se špatně shánějí a často jsou vadné,“ dodává.
I on z pohledu servismana chválí Teslu. „Dělá to dobře. Na webu má všechny servisní postupy, můžete si objednat díly jako běžný zákazník. To je naprostý opak přístupu většiny tradičních automobilek, které si vše hlídají. A proto se elektromobily Tesla dají dobře udržovat i mimo oficiální sítě,“ popisuje Zima.
Situaci by podle něj proto výrazně zlepšilo, kdyby i jiní výrobci zpřístupnili technická data, opravářské manuály a informace o záručních podmínkách.
I LFP baterie mají rizika
Diskuse se dotkla také vývoje technologie. Kadeřábek upozornil, že nové baterie, zejména LFP (lithium-železo-fosfátové) články, degradují pomaleji a jsou stabilnější při vysokých teplotách. „Chceme, aby naše další studie zahrnovala i různá chemická složení. Očekáváme ještě lepší výsledky.“
Naproti tomu zkušenosti z AAA Auto ukazují, že i u LFP baterií je jisté riziko. „Veřejně se mluví o tom, že LFP články zvládnou mnohem víc nabíjecích cyklů a nevadí jim nabíjet je častěji do sto procent, a tak vidíme, že se k nim někdy majitelé, především ve flotilách, chovají mnohem hůř, přebíjejí je, nebo často úplně vybíjejí. I když jsou odolnější, nevydrží samozřejmě všechno,“ dodává Dedek.
Celkově se všichni v diskusi shodli, že důvěra, kterou potvrdí dlouhá životnost baterií, otevírá cestu rozvoji trhu s ojetými elektromobily. Poptávka roste, ale byla by ještě vyšší, kdyby se vyřešily zmíněné dětské nemoci – problém se servisem a zárukami.
