Zatímco v západní Evropě zájem o elektroauta zůstává za očekáváním, český trh podle statistik roste. I když je potřeba dodat, že z původních velmi nízkých čísel. Meziroční nárůst je ale úctyhodný.
Během devíti měsíců letošního roku v Česku přibylo podle dat Centra dopravního výzkumu (CDV) 10 180 elektroaut, což představuje meziroční vzestup o 41 procent. Elektromobily si tak drží 5,6% podíl na trhu s novými vozy, přitom ve stejném období loni zaujímaly jen 4,2 %.
Co se dočtete dál
- Jak se meziročně změnil počet nových elektromobilů v Česku.
- Jaký podíl na trhu drží nové a ojeté elektromobily.
- Jak se vyvíjejí zůstatkové hodnoty elektromobilů a co to znamená pro trh ojetin.
- Jaká je role a dopad příchodu asijských a čínských značek na český trh.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.