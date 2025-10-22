Zatímco v západní Evropě zájem o elektroauta zůstává za očekáváním, český trh podle statistik roste. I když je potřeba dodat, že z původních velmi nízkých čísel. Meziroční nárůst je ale úctyhodný.

Během devíti měsíců letošního roku v Česku přibylo podle dat Centra dopravního výzkumu (CDV) 10 180 elektroaut, což představuje meziroční vzestup o 41 procent. Elektromobily si tak drží 5,6% podíl na trhu s novými vozy, přitom ve stejném období loni zaujímaly jen 4,2 %.

