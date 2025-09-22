Festival The Most Classic 2025 na Autodromu Most láká opět po roce každého, kdo si potrpí na šarm starých aut, krásu řemesla a jedinečnou atmosféru. Loňský ročník ukázal, že spojení závodů, výstav a neformálního setkávání funguje, a letos organizátoři slibují ještě víc zážitků i příležitostí pokochat se krásou klasických vozů.
Akce se koná v sobotu 4. října a nejde jen o výstavu, ale o skutečný automobilový festival. Závodní dráhu ovládne prestižní série Histo Cup, na polygonu se uskuteční test pravidelnosti a připravena je i vyjížďka krajinou Krušných hor. Návštěvníci se navíc dostanou přímo do paddocku a servisní zóny, kde mohou obdivovat nejen auta samotná, ale sledovat i jejich jezdce a týmy.
Hlavní atrakcí budou unikátní automobily, které se na českých akcích běžně nevidí. Mezi nimi by se mělo objevit i vzácné Ferrari 275 GTB ze sbírky Jiřího Sudíka, jehož hodnota přesahuje padesát milionů korun, nebo závodní Bugatti 37 GP z roku 1926 ze sbírky Aloise Samohýla. Ukáže se tu i velmi nevšední Citroën DS 19 Cabriolet, majitel okruhu Josef Zajíček pak přistaví svou Tatru 97.
Festival ale nestaví jen na raritách, diváci se mohou těšit i na auta s příběhem – například Citroën 2CV, se kterým Bára Holická a Lucie Engeová absolvovaly Dakar Classic, nebo Jaguar XJR v barvě Signal Red, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona během jeho pražského koncertu.
Velká sbírka aut má v Americe i českou stopu. Do aukce míří zelená Tatra či hadrová tříkolka
Akce přitom není jen na koukání. Kdo vlastní zajímavé auto, které spadá do kategorie veteránů – tedy data výroby do roku 1995 –, může se stát součástí programu a zapojit se.
„Možností je hned několik, od vystavení vozu přes účast v soutěži elegance až po jízdu na polygonu. Loni se přihlásilo přes pět set vozů a letos jich bude určitě více, protože už samotný Histo Cup přiveze kolem dvou set atraktivních závodních strojů,“ říká mluvčí autodromu Radek Laube.
Na samotný závodní okruh se letos kvůli programu Histo Cupu dostanou účastníci pouze v rámci vyhlídkové jízdy, i tak však půjde o jedinečný zážitek. Registrace končí 30. září.
„Loni přijely opravdové skvosty, třeba Tatra 613 Coupé, Pontiac Silver Eight nebo Lamborghini Miura, které vedle mnoha veteránů značky Škoda diváky opravdu ohromilo. Letos očekáváme ještě větší rozmanitost a budeme rádi, když se kdokoli s autem starším třicet let odhodlá a registruje se. Ať už jen proto, aby si s námi dal kávu, nebo aby si vyzkoušel jízdu po polygonu,“ říká Laube.
Den si ale mají užít i rodiny, součástí akce proto bude off-road program, testovací jízdy nových vozů či zábava pro děti. Událost tak zaujme nejen sběratele a automobilové nadšence.
Ať už přijedou jednotlivci, skupiny přátel nebo celé kluby, čeká je setkání, které se odlišuje od běžných veteránských srazů. The Most Classic si zakládá na tom, že klasické vozy nejsou jen exponáty, ale součást motoristické kultury.
„Chceme ukázat, že krása veteránů není jen o značce nebo ceně, ale o stylu. A že si stará auta zaslouží také jezdit, protože radost z nich je nejen pro majitele a fanoušky, ale i pro celé rodiny a automobilové kluby,“ uzavírá Laube.
