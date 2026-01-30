Přehlídka výjimečných exponátů a také spojení světa klasických a sběratelských automobilů. To je největší výstava automobilových veteránů v Evropě Retromobile. Koná se od středy v Paříži a své brány uzavře 2. února. Každý rok ji navštíví zhruba 150 tisíc lidí.
Právě tady se každoročně potkávají výrobci, sběratelé, restaurátoři, historici, obchodníci i obyčejní nadšenci, kteří se přišli jen dívat, nasávat atmosféru a nechat se unést.
Srdcem celé akce jsou haly 4 a 7 pařížského výstaviště Porte de Versailles. Ve „čtyřce“ je burza aut s širokým cenovým rozpětím, dají se tu pořídit i youngtimery jen za pár tisíc eur.
„Sedmička“ je pak rozdělená do tří pater, z nichž každé má úplně jiný charakter. V přízemí vládnou automobilové kluby a asociace, často s autentickými expozicemi, doplněné o obří aukční prostor Christie’s, kde se během výstavy draží auta. Vzduchem létají i cenovky v několika milionech eur.
Letošními položkami v aukci, které ohromují historií, vzácností a také očekávaně vysokou cenou, byl například Talbot Lago T150-C-SS Teardrop Coupé, u něhož se cena odhadovala na 6,5 až 7,5 milionu eur, nakonec se vydražil (bez aukční přirážky) za rovných šest milionů, s přirážkou tedy 6,75 milionu eur (zhruba 164 milionů korun).
Jsme ve Francii, a tak tu má působivou expozici samozřejmě Bugatti. Z jedinečného muzea v Mulhouse, které čítá několik set historických vozů a zhruba 140 modelů značky Bugatti, se na Retromobile vypravila sbírka zajímavých exemplářů, například závodní prototyp 251 Premier.
Jestli však některá rarita zcela zaplnila výstavní prostor, a to i doslova svou velikostí, je to nepřehlédnutelný vlak Bugatti Autorail. Symbol pozoruhodného projektu Ettore Bugattiho z 30. let minulého století. Tento jedinečný železniční vůz vznikl jako reakce na to, že drahé motory pro legendární vůz Bugatti Royale neměly využití, a tak posloužily pro nový typ expresního vlaku s moderním aerodynamickým tvarem a až čtyřmi výkonnými motory.
Dá se říci, že výroba vlaku pro francouzské železnice Bugattiho zachránila před krachem. Nakonec se unikátní motory využily v celkem 88 železničních vozidlech, což Ettoremu zajistilo stabilní výrobu a finance.
„Vznikaly různé varianty, Autorail mohl mít motory dva nebo čtyři. Poznáte to snadno už od pohledu, čtyřmotorový má totiž vpředu šest oken,“ popisuje Eric Favre, francouzský spisovatel a autor publikace o historii tohoto vlaku.
Vozy dokázaly na tehdejší dobu zvládnout vysoké rychlosti, které se při zkouškám blížily 200 kilometrů v hodině, a sloužily i k soukromým jízdám prezidenta republiky. Ze zmíněných 88 vyrobených exemplářů se dochoval pouze jeden, který se běžně vystavuje v muzeu Cité du Train v Mulhouse a nyní se tedy dostal i do Paříže.
Retromobile tuto technickou raritu, která spojuje automobilový a železniční svět i inovativní myšlení zakladatele značky, prezentuje spolu s dalšími netradičními konstrukcemi z dílny Bugatti.
Druhé patro pavilonu 7 pak patří automobilkám a oficiálním vystavovatelům. Značky prezentují svou historii, výročí, ikonické modely i zrestaurované kousky ze svých muzeí. Třeba letos je tu za hvězdu především stánek Citroënu s jedinečnými koncepty jako Karin či C 10, ale také Peugeot, který oslavuje výročí modelu 205. Škoda Auto si tu připomíná 125 let historie svého působení v motorsportu.
Představuje se tu také výjimečná kolekce sedmi BMW Art Cars, tedy závodních vozů, které spojily motorsport se současným uměním a skutečně se účastnily závodů včetně 24 hodin Le Mans. Od prvního BMW 3.0 CSL od sochaře a výtvarníka Alexandera Caldera přes ikonické BMW M1, jež Andy Warhol pomaloval během 28 minut, až po poslední z řady – BMW M Hybrid V8 od Julie Mehretuové, výstava ukazuje vývoj uměleckých přístupů i technologií. Potvrzuje tak, že Art Cars nejsou jen designové objekty, ale plnohodnotná závodní auta určená k jízdě.
Součástí 50. ročníku Rétromobile je také velká výstava věnovaná herci a závodníkovi Stevu McQueenovi, která návštěvníky vtahuje do světa jeho nezměrné vášně pro sportovní motorky a auta a je postavená tak, aby evokovala scény z jeho filmů. A tak tu jsou ikonické stroje, jež provázely jeho život a kariéru, například slavný motocykl Triumph TR6 z filmu Velký útěk, různé off-road motocykly jako Husqvarna 400 Cross a Honda 250 SRM, legendární 1968 Mustang Fastback z Bullitt a další závodní vozy a motocykly.
Úplně nahoře se pak nachází svět, který připomíná automobilový luxusní butik. Stánky světoznámých dealerů a specializovaných prodejců nabízejí to nejvzácnější, co se na trhu vůbec dá najít – od předválečných legend přes závodní ikony až po sběratelské unikáty v perfektním stavu. A tady se také objevuje výrazná česká stopa. Na stánku německého prodejce se ukazují všechny tři dokonale zrekonstruované Talboty Lago rodiny Kudelových, kteří vlastní Chropyňskou strojírnu. Vozy excelovaly na těch nejvýznamnějších veteránských přehlídkách ve světě a na Retromobile se poprvé vystavují spolu. Opodál má stánek český prodejce AVC, který přivezl například Hispano-Suizu H6B Kellner.
Mezi tím vším se přirozeně mísí i méně okázalé, ale neméně důležité součásti Retromobile. V halách se prodávají náhradní díly, volanty, emblémy, karburátory, staré plakáty, kombinézy, helmy, literatura, prospekty i drobné sběratelské předměty. Vzniká tak zvláštní, ale kouzelná směs veteše a absolutních automobilových klenotů, kde vedle milionového vozu leží krabice s použitými díly a pár metrů dál někdo listuje zaprášenou knihou o Le Mans ze šedesátých let.
Atmosféra akce je tak díky tomu jedinečná. Vášeň se mísí s obchodem a člověk se tu může ztratit na celý den – a stejně bude mít pocit, že viděl jen zlomek toho, co výstava nabízí.
