Je jich sedm a každé je úplně jiné. Všechna ale spojuje rychlost, vášeň a umění. Na letošní pařížské Retromobile, největší veteránské výstavě v Evropě, se představuje výjimečná řada BMW Art Cars. Patří k lákadlům letošního ročníku. Ostatně historicky první exemplář z této rodiny – BMW 3.0 CSL zkrášlený sochařem a výtvarníkem Alexanderem Calderem – se dostal i na plakát události, kterou každoročně navštíví 150 tisíc lidí a která má letos významné výročí. Ve středu začal už její 50. ročník.
Pařížská výstava je podobně stará jako samotný příběh Art Cars – před jednapadesáti lety se rozběhla jedna z nejodvážnějších a nejdéle fungujících spoluprací mezi automobilkou a současným uměním.
Co se dočtete dál
- Historie padesátileté spolupráce BMW a současného umění
- Která BMW Art Cars vyjela na start 24 hodin Le Mans a jaký měly sportovní osud
- Detaily vybraných děl a autorů: Calder, Stella, Lichtenstein, Warhol, Holzer, Koons, Mehretu
- Jak se projekt Art Cars vyvíjel s proměnou motorsportu od 70. let po současnost
