Je jich sedm a každé je úplně jiné. Všechna ale spojuje rychlost, vášeň a umění. Na letošní pařížské Retromobile, největší veteránské výstavě v Evropě, se představuje výjimečná řada BMW Art Cars. Patří k lákadlům letošního ročníku. Ostatně historicky první exemplář z této rodiny – BMW 3.0 CSL zkrášlený sochařem a výtvarníkem Alexanderem Calderem – se dostal i na plakát události, kterou každoročně navštíví 150 tisíc lidí a která má letos významné výročí. Ve středu začal už její 50. ročník.

Pařížská výstava je podobně stará jako samotný příběh Art Cars – před jednapadesáti lety se rozběhla jedna z nejodvážnějších a nejdéle fungujících spoluprací mezi automobilkou a současným uměním.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Historie padesátileté spolupráce BMW a současného umění
  • Která BMW Art Cars vyjela na start 24 hodin Le Mans a jaký měly sportovní osud
  • Detaily vybraných děl a autorů: Calder, Stella, Lichtenstein, Warhol, Holzer, Koons, Mehretu
  • Jak se projekt Art Cars vyvíjel s proměnou motorsportu od 70. let po současnost
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.