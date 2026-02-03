Automobilka Toyota se loni stala největším importérem osobních a užitkových aut do 3,5 tuny v Česku. Na bilanční tiskové konferenci to v úterý uvedl ředitel českého zastoupení značky Martin Peleška. „Máme z toho samozřejmě velkou radost. O to větší, že drtivá většina prodaných aut zůstává na českých silnicích a nemíří za hranice v rámci reimportů, což je důležité pro stabilitu našich partnerů v aftersales,“ dodal.
V Česku loni Toyota prodala 22 280 osobních a lehkých užitkových aut, což je pouze o několik kusů více než v roce 2024. Peleška to vysvětluje tím, že automobilový trh se po výpadcích v době covidu stabilizoval a nedochází na něm k výraznějším posunům. Výhled prodejů na rok 2026 je proto optimistický, ale zůstává jen lehce nad současným výsledkem.
Zatímco mezi soukromými kupci loni Toyota v Česku svůj podíl ztrácela, u flotilových zákazníků významně posílila. Týkalo se to zejména segmentu lehkých užitkových vozů v kategorii N1, kde meziročně rostla o 30 procent a vydobyla si tak osmnáctiprocentní podíl na trhu.
„Pokud jde o fleetové zákazníky, ty v současnosti tvoří už více než 80 procent prodejů. To, co nám loni v prodejích hodně pomohlo, byla nabídka operativního leasingu Kinto,“ vysvětluje Peleška, podle kterého měla tato forma pronájmu vozů nečekaný úspěch. „Původně jsme si mysleli na tři tisíce uzavřených smluv, nakonec jich ovšem bylo 5600.“
K čisté mobilitě nakonec dojdeme. Jen si k tomu nemusíme dávat přesná data v kalendáři, říká šéf závodu Toyoty
Jedničkou mezi flotilovými zákazníky s tržním podílem 8,6 procenta je Toyota už podruhé v řadě, program Kinto One se pak zařadil na páté místo u společností nabízejících operativní leasing. Jak ale Peleška poznamenal, Kinto nabízí službu pouze v rámci značek Toyota a Lexus, zatímco silnější konkurenti mají záběr značek mnohem širší.
Pro policii i ministerstvo
Toyota má v poslední poslední době úspěch i se získáváním státních zakázek. Nedávno předala policii prvních 12 speciálně upravených modelů Hilux z celkového počtu 50 objednaných. Martin Peleška připomněl také loňskou obří zakázku pro ministerstvo financí na 500 elektromobilů, z nichž už je v tuto chvíli zhruba polovina předaných.
Uspět ve výběrovém řízení přitom pro importéry není jednoduché, zvláště když bojují na půdě velké domácí značky. Jak ale zástupce české Toyoty zdůraznil, s automobilkou nevyjednává z pozice pobočky v malé zemi, ale jako součást organizace Toyota Central Europe (TCE), která zastřešuje značky Toyota a Lexus nejen v Česku, ale také v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.
Společně pak co do objemu prodaných vozů TCE výrazně převyšuje importéry ve všech ostatních evropských zemích, což jí podle Pelešky přináší silnou vyjednávací pozici.
V segmentu osobních aut přitom Toyota nemá žádný vůz, který by trhu významně dominoval. „Zakládáme si na širokém portfoliu a nabídku nemáme postavenu na jediném modelu,“ vysvětluje Peleška. Vnímá ale, že model Aygo musí být v Česku číslo jedna, zejména proto, že se vyrábí na domácí půdě v kolínském závodě Toyoty.
Ve výrobních pásů v Kolíně přitom kromě Ayga X sjíždí ještě model Yaris. Oba jsou k dispozici už jen v hybridní verzi, éra čistě spalovacích aut se zde uzavřela loni v listopadu. V současné době prochází závod modernizací a rozšiřováním provozu, už napřesrok tu mají zahájit výrobu čistého elektromobilu.
„Význam kolínské továrny dokládá i fakt, že je to vůbec poprvé, co se bude elektromobil Toyota vyrábět někde jinde než v Japonsku,“ uvedl Ondřej Malínský, generální ředitel pro korporátní záležitosti společnosti Toyota Manufacturing Czech.
Nové verze oblíbených modelů
Toyota se zatím na čisté elektromobily příliš nezaměřovala, přednost dostávaly právě full hybridy, jejichž techniku pilovala dlouhá léta a dodnes si zejména v parametrech efektivity udržuje jistý náskok. Dobrým příkladem je právě „kolínské“ Aygo X, které si má v městském provozu vystačit s 2,9 litry benzinu na 100 kilometrů.
Letos chystá Toyota celou řadu nových modelů, které by měly pozici značky v Česku ještě upevnit. Velká očekávání se kladou na dlouhodobý bestseller RAV4, přijde ale také nová generace oblíbeného terénního vozu Hilux. Ten kromě naftového motoru přiveze i čistě bateriovou a vodíkovou verzi. Automobilka slibuje, že ani s bateriemi nepřijde Hilux o své schopnosti zvládnout hluboký brod.
Do prodeje elektromobilů hodlá promluvit omlazený typ bZ4X s novými bateriemi od japonské firmy Panasonic. Novinka má být výrazně úspornější a také dobití energie má trvat kratší dobu. Hodně si toho automobilka slibuje zejména od nové karosářské varianty kombi.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist