Červený Jeep Wrangler má černým sametem kompletně zakrytá všechna okna i displeje a kabina se mu proměnila v temnou komoru. Přijel z brněnského vývojového centra americké společnosti Honeywell na off-road polygon u Prahy a na palubě má techniku za miliony.

Zvenku má v průhledných krytech kolem dokola připevněné kamery a senzory ve tvaru koule, které jsou propojené kabely vedoucími do interiéru k centrálnímu „mozku“ celé technologie nazvané H360 System.

Hlavní „počítač“ je instalovaný na řidičově helmě. Ta může být docela obyčejná, je ale možné použít i jiné, například bezpečnostní pro důlní pracovníky, ochranné přilby pro hasiče a samozřejmě vojenské helmy.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Na co se brněnské centrum vývoje obranných a leteckých technologií teď nejvíc zaměřuje?
  • Kde má helma s technologií H360 System najít největší uplatnění?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.