Slovenská Kia Žilina, jediný evropský závod korejské automobilky, postupně přechází na výrobu elektrických aut. Letos totiž spustila montáž modelu bateriové EV4. „Přechod z výroby spalovacích motorů na bateriové vozy není jen technologickou změnou, vyžaduje kompletní modernizaci linek, přeškolení zaměstnanců a vyžádal si investici přes 100 milionů eur,“ říká v rozhovoru viceprezident závodu Roman Kralovanský, který je zodpovědný za výrobu.
Vysvětluje, jak se montážní procesy mění, jak se řeší bezpečnost při práci s bateriemi a vysokonapěťovými systémy a jakou Kia očekává poptávku po elektromobilech v Evropě.
„Zadní vrátka“ pro výrobu konvenčních aut si ale na Slovensku přece jen ponechají, alespoň zatím. Manažer vysvětluje, proč tomu tak je.
Co se dočtete dál
- Konkrétní technologické úpravy montážních linek a robotiky provedené pro výrobu EV4.
- Strategie flexibilní výroby: kolik kapacity bude alokováno elektromobilům versus spalovacím motorům v následujících letech.
- Plány exportního mixu Žiliny a vliv evropských regulací na výrobní plán a ziskovost.
