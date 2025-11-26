Na nádvoří před barokním zámečkem Loučeň se ozývá zvuk, který starší generace pozná okamžitě. Takové to duté „žbluňk“, následované syčením, vrzáním a pak prásk. Klikové startování Laurin & Klement Voiturette A, která se představila přesně před 120 lety, je jako divadlo. Hlučné, intenzivní a fascinující.

Novináři z Vietnamu stáli kolem jako děti na pouti, oči dokořán, telefony připravené, a když jeden z nich dostal svolení kliku sám roztočit, ozvalo se nadšené „Ôi trời ơi!“, což je zhruba ekvivalent našeho „Pane bože, to je neuvěřitelné“.

A bylo. Letitý dvouválec se chvilku převaluje, klika vyhazuje ruce dozadu jako vzteklý pes a člověk musí přesně vědět, kdy ji pustit a uskočit, aby vzpomínka nebolela ještě týdny. Všichni ti, kteří jsou zvyklí jen mačkat startovací tlačítko a čekat, až elektronika rozhodne, jestli se jí chce žít, pochopí, že řídit historii je ruční práce. Nejen vietnamská skupinka, ale i mnozí další, třeba ze Saúdské Arábie, zkrátka nic podobného v životě ještě nezkusili.

