Automobilový průmysl čelí rostoucímu tlaku na to, aby se do vozů vrátila fyzická tlačítka a spínače pro základní funkce. Kritici varují, že nadměrná závislost na dotykových obrazovkách, do kterých se ovládání integrovalo, může odvádět pozornost řidiče.
Tesla umí v Česku jezdit bez řidiče. Až na jednu situaci zvládne všechno, zájem lidí je obrovský
Organizace Euro NCAP, která provádí nezávislé nárazové testy a hodnotí tak bezpečnost nových vozů, uvedla, že od letošního roku bude pro nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení vyžadovat fyzické ovladače pro směrová světla, stěrače, výstražná světla, klakson a nouzové volání. Vozy spoléhající výhradně na dotykové ovládání bude organizace penalizovat ve výsledné bezpečnostní známce.
Co se dočtete dál
- Jak přesně budou vypadat nová pravidla čínského ministerstva pro fyzické ovladače.
- Které konkrétní funkce musí mít podle návrhu fyzické spínače a jaké technické požadavky se požadují.
- Jak Euro NCAP změní hodnotící kritéria a jaké penalizace hrozí vozům bez fyzických ovladačů.
- Jak automobilky konkrétně mění návrhy interiérů (Volkswagen, Škoda, BMW) v reakci na nové požadavky.
- Jaké argumenty a data uvádí BMW pro zachování dotykových rozhraní a jak hodlá kombinovat vícekanálové ovládání
- Jaké ergonomické a bezpečnostní testy se plánují při zavádění fyzických ovladačů do nových modelů
