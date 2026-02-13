Z české firmy se během tří dekád stal jeden z respektovaných světových výrobců pancéřovaných vozidel a balisticky odolných skel. SVOS z Přelouče dnes dodává auta pro státníky, policii i OSN a rozšiřuje výrobu v době, kdy poptávku navyšuje nejistota a proměňující se bezpečnostní hrozby. Nyní se jedná také o možnosti dodat lehce pancéřované Kodiaqy policejním složkám.
V rozlehlých halách stojí rozpracované bílé i černé Toyoty Land Cruiser 300. Instalují se do nich takzvané „pancéřované vesty“, tedy vnitřní skořepina, která chrání posádku před výbuchy nebo před útoky střelnými zbraněmi. Většina hotových vozidel pak míří do služeb OSN.
Co se dočtete dál
- Jak SVOS rozšiřuje kapacity a proč staví nové haly.
- Kam konkrétně směřuje většina exportu a jak se expedují vozidla.
- Jak fungují „pancéřované vesty“ a komponentní pancéřování.
- Jak SVOS vyrábí a dodává balistická skla a proč je to strategické.
- Jaké technické výzvy přinesl přechod na Land Cruiser 300 a jak je firma řeší.
- Jaké jsou možnosti a omezení pro dodávky policii (např. Kodiaq).
- Jak SVOS spolupracuje na vojenských a protidronových systémech.
- Jak firma vybírá a drží dodavatele kritických materiálů.
