Do Česka dorazila Tesla, která zvládne jezdit bez řidiče. Zatím ale pod jeho dozorem. Nicméně s dálnicí, okreskami i složitějšími městskými uličkami si dokáže poradit, aniž by člověk musel sáhnout na volant nebo šlapat na pedály.
Schopnosti systému FSD (full self-driving, v překladu plně samočinné řízení) už americká automobilka za poslední měsíce demonstrovala několikrát: auto s ním projelo bez problémů Paříží nebo Římem. Teď i v Česku, konkrétně v Praze a Brně, začala nabízet demonstrační jízdy pro veřejnost. Zatím systém funguje pod dozorem, proto je za zkratkou FSD ještě slovíčko Supervised. Znamená to, že za volantem sedí člověk z Tesly, zájemce se dostane na sedačku spolujezdce.
