Škoda Auto je dnes jedním z nejvýdělečnějších výrobců v rámci koncernu Volkswagen Group. Mladoboleslavská automobilka loni dosáhla rekordních hospodářských výsledků, ale její šéf Klaus Zellmer mluví o budoucnosti spíš opatrně.
Ve chvíli, kdy hodnotí úspěšná prodejní čísla, zisk a vysokou úroveň marží, současně zmiňuje témata, která v současnosti formují automobilový průmysl – geopolitiku, zpomalující elektromobilitu, evropskou regulaci i přeskupování trhů. A také se jen tak mezi vším zmíní o návratu k modelům, které ještě před pouhými dvěma lety firma plánovala postupně „zaříznout“.
Co se dočtete dál
- Plán nové generace Škody Karoq
- Uvedení malého elektromobilu Epiq — cíl podílu na prodejích
- Jak geopolitické napětí ovlivní ceny energií v autoprůmyslu
- Vliv elektrifikace na marže a hledání úspor v digitalizaci, automatizaci a umělé inteligenci
- Strategie geografické expanze — Indie, jihovýchodní Asie, Blízký východ
