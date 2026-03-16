Patří mezi nejvýraznější propagátory československých automobilových veteránů ve Spojených státech. Paul Greenstein má ve své sbírce desítky historických automobilů a motocyklů. Ne všechny jsou z bývalého Československa, ale velká část ano. A to vážně není mezi veteránisty za oceánem zrovna obvyklá věc.

Přestože sám vyrůstal v Americe, jeho vztah k těmto strojům má nepřímé rodinné kořeny. „Můj otec se narodil na Slovensku v roce 1924. Já osobně už žádné přímé vazby na Českou republiku nebo Slovensko nemám, ale v rodině ta historie je,“ vysvětluje. Do Spojených států přišel jeho otec v roce 1950 po dramatických válečných zkušenostech. „Byl v Rusku, přišli Němci a z jeho rodiny nikdo nepřežil. On byl jediný, kdo zůstal naživu, a nakonec odešel do Ameriky.“

