Livigno je místo, které si vás získá dřív, než si vůbec připnete lyže. Leží vysoko v Alpách, v dlouhém a otevřeném údolí obklopeném třítisícovými vrcholy. Právě tahle poloha mu po staletí určovala osud a zároveň z něj díky výjimečnému kouzlu udělala jedno z nejzajímavějších horských středisek Evropy.
Dnes je Livigno rájem nejenom milovníků zimních sportů, ale s nadsázkou taky shopaholiků a alkoholiků. Městečko s luxusními butiky a obchody nacpanými levnějším alkoholem a kartony cigaret přitom bývalo kdysi tak chudé, že se nad místními zželelo i Napoleonovi.
Co se dočtete dál
- Jak Livigno získalo bezcelní status od Napoleona.
- Jak se vyvíjely ceny skipasů v posledních letech.
- Jak probíhají přípravy a stavební práce související s olympijskými disciplínami Milano–Cortina.
- Jaké úspory nabízí tankování a bezcelní nákupy v Livignu.
- Jaké jsou praktické parametry rodinného VW Passat pro zimní cestu.
