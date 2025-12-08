Je o 10 centimetrů delší, střecha je posetá svítícími hvězdami a kdo nechce elektromobil, může ho mít i s hybridem. Mercedes-Benz představil novou generaci modelu GLB. Ta má nahradit jak současnou klasickou spalovací variantu, tak elektroverzi EQB, a sjednotit tak modelovou řadu.
Co se dočtete dál
- Technické parametry baterií a 800V architektura.
- Skutečné dojezdy a rozdíly mezi jednotlivými verzemi GLB.
- Cenová politika, termíny uvedení na trh a dostupnost jednotlivých verzí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.