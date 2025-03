Automobilka Jaguar řeší potíže s elektromobilem i-Pace. Jde o určité šarže vozů vyrobené v období 2019 až 2020 (americké weby uvádějí i rok 2018), které dostaly baterii od společnosti LG Energy Solutions.

Majitelé dotčených aut měli s autem opakované problémy, podle serveru Road and Track byl elektromobil v minulosti svolán už pětkrát do servisu kvůli přehřívání vysokonapěťového akumulátoru, u nějž hrozí, že by se vůz mohl vznítit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké problémy s bateriemi trápí elektromobily Jaguar i-Pace.

Kolik aut Jaguar plánuje odkoupit a zlikvidovat.

Jaká jsou rizika spojená s nabíjením baterií na 85 procent.