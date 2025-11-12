Trh s elektromobily v Česku roste. I když jsou prodeje aut na baterky nižší než v západní Evropě, tempo se zvyšuje. A největší prospěch z toho má Škoda Auto. Poprvé v Česku totiž drží v segmentu elektroaut větší podíl než v celkových prodejích bez ohledu na typ pohonu. Podle šéfa značky pro český trh Jiřího Maláčka je růst elektromobility „zlomový moment“, který mění pozici firmy i dynamiku nákupů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Škoda dosáhla v EV segmentu vyššího podílu než ve svých celkových prodejích.
  • Jak se změnila role státních dotací a proč jejich konec nevedl k propadu zájmu.
  • Jaké jsou hlavní překážky růstu EV v Česku.
  • Jak se vyvíjí trh s ojetými elektromobily a jaké služby pro ně Škoda nabízí.
