Elektrický Spartan 2.0 vzniká v Česku přestavbou indického základu Force Gurkha u firmy MW Motors nedaleko Plzně. Z Indie si nechá dovézt auto bez motoru a převodovky a do vozu montuje elektrický pohon. Původně mimochodem montovala elektromobil z terénního UAZ 2924 Hunter, avšak po vpádu Ruska na Ukrajinu hledala náhradu za jiný takto utilitární off-road a volba padla právě na Gurkhu.
„Naší cílovou skupinou jsou především různé ochranářské organizace, které potřebují schopné terénní auto, ale diesel chtějí vyměnit za elektropohon,“ popisuje Martin Veselý, technický ředitel v MW Motors s tím, že Spartan je auto pro zemědělce, lesní dělníky, těžební společnosti či ochranáře přírody a další profese, které spoléhají na schopnosti 4×4 a potřebují výkon spojený s praktičností.
„Primárně montujeme auta do Velké Británie, ostatně proto se nám hodí právě Gurkha s pravostranným řízením. Tamní organizace mohou využívat dotaci na pořízení elektroauta ve výši 5000 liber. Teď však zkoušíme oslovit různé instituce na evropském kontinentu a homologovali jsme první levostranný pětidveřový model,“ dodává.
Co se dočtete dál
- Jak MW Motors přestavuje indický Force Gurkha na elektromobil Spartan na Plzeňsku.
- Jaké jsou technické parametry Spartanu: baterie, výkon elektromotoru, točivý moment a hmotnost.
- Jaký je reálný dojezd Spartanu v různých režimech (terén, město, dálnice).
- Jak probíhá nabíjení a jaké jsou limity maximálního dobíjecího výkonu.
- Jaké konfigurace karoserie a sezení nabízí Spartan a jaká jsou homologační omezení.
- Komu je Spartan primárně určen a kde MW Motors nachází první zákazníky.
- Jak funguje servis, modularita baterie a vzdálená diagnostika vozidel.
