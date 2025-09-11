Škoda Auto chystá na příští rok hned dvě elektrické novinky. Malý crossover do města Epiq v jeho polovině, na podzim pak velké rodinné sedmimístné auto, které v rámci koncernu Volkswagen nabídne jako jediná. Ve výhledu je však i rodinný kombík, jenž pod názvem Vision O ukázala v Mnichově.
Když Klaus Zellmer v pondělí představoval v mnichovském Isarpostu nový, odvážně střižený koncept, nezapomněl zdůraznit, jak jsou kombíky pro Škodu Auto důležité. „Od roku 2016 jsme lídrem na evropském trhu v tomto segmentu,“ řekl při premiérovém proslovu.
Co se dočtete dál
- Jaké plány má automobilka s elektrickou verzí Octavie Combi.
- Bude škodovka vyrábět i pátou generaci Octavie se spalovacím motorem?
- Jaké typy baterií bude automobilka ve svých elektroautech nabízet?
- Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými značkami koncernu Volkswagen?
