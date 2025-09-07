Malé bateriové SUV do města měří na délku 4,1 metru a nabídne interiér pro pět cestujících, k tomu i velký kufr. Předprodukční verzi představila Škoda Auto den před oficiálním zahájením mnichovského autosalonu IAA Mobility na novinářském workshopu koncernu Volkswagen.
Vedle Škodovky se na něm představil i její španělský sourozenec Cupra Raval a také Volkswagen ID. Polo, sériová verze dřívějšího konceptu ID.2all. Na rozdíl od Epiqu měla obě další vystavená elektroauta lehké maskování.
Co se dočtete dál
- Jaké parametry slibuje Škoda u svého plánovaného levného elektrovozu.
- Jak se bude design a konstrukce lišit od stávajících vozů značky.
- Kde se bude nový Epiq vyrábět.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.