Čínská automobilka BYD zahájila v Česku prodej modelu Seal 6, tedy plug-in hybridu, který nabízí ve verzi sedan nebo kombi. „Je to náš první kombík v České republice. Věříme, že právě tento model otevře dveře širší skupině lidí, kteří hledají moderní technologii a zároveň praktičnost,“ vysvětluje nový šéf českého zastoupení BYD Shawn Wang.
Co se dočtete dál
- Kdo je nový šéf českého zastoupení BYD a jaké má plány pro Česko.
- Jak BYD plánuje rozšířit a stabilizovat dealerskou síť v Česku.
- Jaké jsou cíle BYD ohledně zaměstnanců a lokálního týmu v příštím roce.
- Jaké rozhodnutí se připravují ohledně evropské výroby a její lokalizace.
- Jak BYD sází na plug‑in hybridní technologii DM‑i a jak to ovlivní nabídku v Česku.
