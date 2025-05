Osmačtyřicet jich projelo startem a osmačtyřicet dosáhlo cíle. Druhého května vyjela od Národního technického muzea v Praze skvadra veteránů a bez ztráty kytičky dorazila o pět dnů později do francouzské Nice. Denně ujela zhruba 400 až 500 kilometrů a trasa místy nebyla vůbec jednoduchá: vedla náročnými zatáčkami přes německý Černý les, alpskými pasy, podél kopcovitých švýcarských hranic a francouzským venkovem.

O jedinečné etapy nebylo nouze. Posádky se projely po části náročné horské trasy Rallye Monte Carlo, technické trati v areálu závodního okruhu Paul Ricard a budily pozornost ve vlásence Fairmont Monte Carlo, kde se zrovna instalovaly ochranné mantinely a ploty během příprav na F1 Grand Prix Monaka.

Vytrvalostní závod veteránů Czech Oldtimer Express byl letos početně největší. Loni vyjelo 43 posádek směr Atény, předloni při premiérovém ročníku třiadvacet aut dosáhlo bran Istanbulu.

„Více než padesát posádek bychom už opravdu vzít nemohli. Dorazit do cíle není zadarmo, není to dovolená. Vím, že občas je to hodně náročné. I já jsem si tentokrát sáhl na dno, když jsme v BMW po celodenním dešti v Alpách, kdy nebylo ve tmě skoro vidět na krok a v autě jsme měli mokro, měl dost a moje žena taky. Ale vím, že za týden na to budeme všichni vzpomínat se smíchem,“ říká Josef Zajíček, zakladatel Czech Oldtimer Expressu, majitel hodinářství Robot a Autodromu Most.

Usiluje o to, aby majitelé převážně českých firem na závod vytahovali z garáží co nejvíce opravdových historiků, tedy aut starých 65 let a více. V třicetiletých youngtimerech, které mají už klimatizaci a řídí se jako moderní auto, je absolvování závodu nepoměrně jednodušší. Aby šel Zajíček příkladem, vyrazil do Nice tentokrát ve svém krémovém BMW 327 z roku 1941. Nejstaršími auty na startu bylo MG TA z roku 1937 Oto Kuhna s Jiřím Šléglem na sedadle spolujezdce a unikátní Jensen S-Type ze sbírky olomoucké Veteran Areny s manželi Pešákovými. Vyrobilo se pouze sedm aut v této karosářské verzi a do dnešní doby se dochovaly dva, druhý kus vlastní britské muzeum.

Czech Oldtimer Express 2025: Přes Alpy na riviéru. Vytrvalostní závod téměř 50 veteránů dojel do cíle Dalších 45

fotografií

„Zatímco loni jsme v kategorii Unique, tedy vozů nad 65 let, napočítali čtyři auta, letos jich bylo sedm. Mám za cíl, aby se jich příští rok přihlásilo 12,“ doufá Zajíček. Kam by chtěl Czech Oldtimer Express vyrazit příští rok, zatím jisté není, uvažuje se o Itálii, případně pobaltských státech. „Mým snem je ale vyjet do ještě exotičtějších zemí a část první etapy z Česka si zkrátit třeba autovlakem. Ale uvidíme,“ říká Zajíček.

Po dojetí vytrvalostního závodu do cíle se v Nice uskutečnil také galavečer a vyhlašovala se nejzajímavější, nejkrásnější nebo nejvíce oceněníhodná auta. V kategorii Unique získalo hlavní trofej, jedinečné limitované hodinky Robot, vínové MG TA Oto Kuhna, ze zbylého seznamu vozů si odnesl nejvíce hlasů Citroën DS Cabrio z roku 1963, v němž jeli manželé Karasovi. Auto vybrali dle svých slov proto, že na cestu do Francie se náramně hodilo. Na každé zastávce přitahovali pozornost zejména starších francouzských párů, kteří Citroën láskyplně obhlíželi. DS21 Décapotable vyráběl úpravce Henri Chapron a vzniklo jen asi pět set exemplářů, proto jsou vozy i ceněné.

Czech Oldtimer Express 2025 Foto: Jan Liščák / Czech Oldtimer Express

Za nejstylověji oblečenou posádku na startu si odnesli ocenění manželé Kuchárovi s Jaguarem Mk IV, nešlo totiž přehlédnout jedinečný outfit paní Kataríny s límcem kolem krku z lišky včetně paciček a hlavy zakousnuté do ocasu.

Závodu se účastnila také posádka magazínu PročNe, který je součástí Hospodářských novin – reportáž přineseme v jeho příštím vydání.