Neuběhly ani dva roky a Škodovka má nového šéfa. Thomase Schäfera, který odešel řídit Volkswagen do Wolfsburgu, vystřídá Klaus Zellmer, který měl doposud na starosti prodeje a marketing Volkswagenu. V pátek 1. července bude na jednání představenstva Škody oficiálně jmenován do vedoucí funkce.

Končící předseda představenstva Schäfer do Boleslavi přišel z Jihoafrické republiky, kde měl na starosti aktivity Volkswagenu v subsaharském regionu Afriky. Do Mladé Boleslavi nastupoval 3. srpna 2020.

Zellmera nečeká lehké období. Škoda Auto musí přidat v transformaci na elektromobilitu, dořešit problémy v dodávkách chybějících komponentů, čelit inflaci a rostoucím cenám za energie. Ve svém prvním oficiálním prohlášení je pozitivní. „Vidím před sebou vysoce motivovaný tým, který v uplynulých dvou letech zvládl nejrůznější výzvy. Nyní nás čeká další krok. Obrovskou předností značky Škoda je její zaměření na zákazníka. Na tom chceme systematicky stavět i v nadcházejícím období digitalizace a elektrifikace,“ říká.

Zřejmě si také dobře uvědomuje silnou pozici odborů, a tak mluví také k nim. „Naším záměrem je, aby všechny naše produkty a služby dávaly perfektní smysl, byly snadno použitelné a pomáhaly zlepšovat život našich zákazníků. Společně s naším sociálním partnerem odbory Kovo automobilku úspěšně provedeme desetiletím transformace tak, aby všichni škodováci měli zítra a pozítří jistou práci. To je můj cíl a to mě motivuje,“ říká před svým nástupem do funkce nový předseda představenstva.

Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer přišel v roce 1997 do společnosti Porsche AG jako asistent člena představenstva, o dva roky později přestoupil do útvaru Rozvoj prodejní sítě ve společnosti Porsche France.

V roce 2000 byl vedoucím prodeje a marketingu v zakládajícím závodu společnosti Porsche v Lipsku. Po působení v čele zákaznického centra v závodě automobilky Porsche se Zellmer stal vedoucím marketingu ve společnosti Porsche Deutschland, v roce 2010 stanul v jejím čele. V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Klaus Zellmer členem představenstva značky Volkswagen Osobní vozy za oblast prodeje, marketingu a after sales.