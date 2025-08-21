Před devatenácti lety to byl automobil, který odstartoval cestu jihokorejské Kie mezi nejprodávanější značky v Česku i celé Evropě. Teď výroba kompaktního modelu Ceed ve slovenské Žilině skončila. Bez přímého nástupce. Na linkách ho nahradí elektrický pětidveřový hatchback EV4, od něhož si Kia hodně slibuje.
Jeho výroba odstartovala za dozoru legendárního hokejisty Jaromíra Jágra 20. srpna. Elektrický model tak vystřídal spalovací, jihokorejská automobilka nabídku bateriových aut rychle rozšiřuje a dále rozšiřovat bude.
V Žilině totiž v příštím roce odstartuje také produkce malého crossoveru EV2, který zatím Kia představila jen jako koncept. Kromě elektromobilů se na Slovensku nadále vyrábí SUV Sportage a poslední přeživší z rodiny Ceed: kompaktní crossover XCeed. Ten prošel modernizací, kdy se pod jeho kapotu nastěhovaly nové čistší motory o objemu 1,0 a 1,6 litru.
Zájemci o Ceed jsou odkázáni už jen na zásoby jednotlivých dealerů a importéra. „Díky bohatým skladovým zásobám lze očekávanou poptávku zákazníků pokrýt na několik následujících měsíců,“ potvrdila mluvčí Kie Kateřina Vaňková. V době psaní tohoto textu bylo na webu značky k dispozici 33 Ceedů s karoserií hatchback, 353 Ceedů s karoserií kombi, včetně sedmi plug-in hybridů, a 25 sportovních kombi ProCeed, jejichž výroba skončila na Slovensku už loni.
Ačkoliv podle Kateřiny Vaňkové je konec produkce kompaktního modelu v souladu s dlouhodobou strategií Kie, půjde o citelný zásah do prodejů. Jen v Česku jde dlouhodobě o nejpopulárnější auto jihokorejské automobilky: letos se za sedm měsíců v Česku prodalo 3657 Ceedů, meziročně skoro o 52 procent více. Dalších 416 kusů připadá na XCeed.
V Evropě se Ceed drží na druhém místě hned za SUV Sportage, a to navzdory tomu, že má oproti SUV poloviční prodeje. Nicméně je potřeba také dodat, že jen těsně za Ceedem s 36 tisíci registracemi je elektrické SUV EV3, které zaznamenalo 35 tisíc prodejů. I proto má jihokorejská automobilka od kompaktního elektromobilu poměrně velká očekávání.
Budoucí elektrický bestseller?
EV4 bude v Česku k dispozici se dvěma velikostmi baterie a ve třech výbavách. Menší baterka s 58,3 kWh a dojezdem 440 kilometrů se začne prodávat od 939 980 korun, větší s 81,4 kWh a dojezdem 625 kilometrů přijde na nejméně 1 074 980 korun. Ceny platí pro pětidveřový hatchback, z Koreje se bude ještě dovážet čtyřdveřový sedan se stejnou technikou, ale jinak poskládaným ceníkem (k dispozici jsou jen vyšší výbavy). Jeho základní cena s menší baterkou je 1 054 980 korun a 1 189 980 korun s větší baterkou. U něj ale automobilka výrazné prodeje alespoň v Česku příliš nečeká.
EV4 je logicky výrazně dražší než Ceed, překonává také technicky příbuzný model EV3. Ten začíná na 894 980 korunách s menší a 974 980 korunách s větší baterkou.
Kia Ceed končí, nahradí ji elektromobil EV4
Základem vozu je 400V verze platformy E-GMP s pohonem předních kol. Elektromotor má vždy 150 kW. U nabíjení Kia udává, že z deseti na 80 procent se menší baterka při využití stejnosměrného proudu dostane za 29 minut a větší za 31 minut. AC nabíjení je maximálně možné 11 kW. Podobně jako další modely, i EV4 se dočká technologie V2L, V2H a V2G. Paket s adaptérem stojí 15 tisíc korun.
S délkou 4430 milimetrů a rozvorem náprav 2820 milimetrů je EV4 výrazně větší než Ceed. Podtrhuje to také 435 litrů velký kufr, respektive 1415 litrů po sklopení sedadel. Sedan je ještě o 30 centimetrů delší a má větší kufr o velikosti 490 litrů.
Mimochodem nepřímo by pak Ceed měla nahradit evropská verze zámořského modelu K4, který je skoro stejně velký jako EV4 a dovážet se bude z Mexika. S prodejem se počítá příští rok.
Nastartoval revoluci
Kia cee’d, jak vypadalo původní jméno kompaktu, se začala vyrábět na konci roku 2006. Všechny tehdy šokovala bezkonkurenční zárukou na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů, k tomu šlo o auto navržené v Evropě pro Evropu a vyráběné v tehdy novém závodě v Žilině. Pětidveřový hatchback záhy doplnilo i kombi a pozapomenutý třídveřový hatchback pro_cee’d. Kabriolet zůstal pouze v rovině konceptu.
Jen v průběhu roku 2007 se Korejcům povedlo v Evropě prodat 66 tisíc kusů nového kompaktu, z toho téměř dva tisíce skončily v rukou českých zákazníků. V roce 2010 už cee‘d pokořil v Česku hranici 10 tisíc prodaných vozů, v roce 2012 překonal metu 20 tisíc registrací a v roce 2016 dosáhl 30 tisíc.
Druhá generace z roku 2012 přivezla poprvé sportovní verzi GT a výrazně hodnotnější interiér. Třetí generace se v roce 2018 dočkala jména pozměněného na Ceed, již bez apostrofu. Z nabídky sice vypadl třídveřový hatchback, přibylo ale sportovní kombi – takzvaný shooting brake – ProCeed a od roku 2019 také crossover XCeed. Kombík přišel poprvé s plug-in hybridním pohonem, teprve nedávno pak z nabídky vypadly naftové motory.
