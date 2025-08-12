Na okraji průmyslového parku v severovietnamské provincii Quang Ninh stojí nový automobilový závod, který má pro Škodu Auto zásadní význam. Rozjela se tu montáž SUV modelů Kushaq, později přibude i sedan Slavia. Nejde jen o expanzi na další trh, cílem je vybudovat druhé centrum značky v Asii a vytvořit další výrobní pilíř mimo Evropu.
Zajímavé je i rozdělení rolí. Tu hlavní má totiž místní partner, společnost Thanh Cong Group, která projekt financuje. Její viceprezident Le Do při otevření továrny letos na jaře řekl, že firma do výstavby závodu investovala půl miliardy dolarů.
Co se dočtete dál
- Jaká byla výše a struktura investice Thanh Cong Group do továrny a kdo ji financoval.
- Jaká je role Škody Auto ve Vietnamu a jak funguje její pobočka.
- Jaké technologické vybavení a kteří dodavatelé (včetně českých firem) byli nasazeni v závodě.
- Jaká je aktuální úroveň robotizace, plán navýšení automatizace a počet zaměstnanců.
- Jak ovlivňují dovozní cla a lokalizace výrobní strategie cenotvorbu a konkurenceschopnost.
- Jaké regionální a vlastnické faktory (pozemky, provinční vliv, přístav Haiphong) ovlivnily volbu lokality.
