Auto Eder nebyl v Karlových Varech jen prodejcem Toyot a Lexusů. Provozoval autosalon, centrum ojetých vozů, specializoval se také na nejrůznější automobilové přestavby a zviditelnil se hlavně díky ohromné zakázce veřejným institucím ve výši až půl miliardy korun. Loni otevřel další dealerství – v Plzni. V regionu byl vidět také díky sponzoringu extraligového hokejového klubu nebo volejbalu.
Teď se ale jedna z výrazných karlovarských firem dostala do vážných finančních problémů. Sama na sebe podala insolvenční návrh a přiznává dluhy ve výši přes 828 milionů korun. Jako první o tom informoval server Forum24.
V insolvenčním návrhu jako příčinu potíží firma vedená Janem Ederem popisuje příliš vysoké investice do nedokončených nemovitostí, pokles marží i neúspěšné hledání investora. Loňský obrat firmy přesáhl 1,6 miliardy.
Co se dočtete dál
- Proč na sebe Auto Eder podal insolvenční návrh a jaké jsou jeho hlavní příčiny.
- Jak jsou strukturovány dluhy 828,46 milionu korun.
- Jaké dopady bude mít situace na dodávky a servis elektromobilů objednaných veřejnými institucemi
- Kdo převezme servisní závazky a jak automobilka Toyota vyřeší rozpracované zakázky
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