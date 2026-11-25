Když máte v peněžence desetitisíce, stovka nehraje takovou roli. Stejně tak dvacet koní navíc se v tabulce výkonů u supervýkonného auta snadno přehlédne. U Aston Martinu DB12 S je ale důležitější, co se stalo mezi koly. Britská automobilka sáhla na podvozek, brzdy i převodovku a zkouší přesvědčit, že písmeno S znamená víc než jen ostřejší vzhled, hlasitější výfuk a o chlup vyšší výkon.
Po modelech DBX S a Vantage S tak přichází další ostřejší varianta. Aston Martin zřejmě usoudil, že když už zákazník utrácí miliony, mohl by mít také možnost utratit další peníze za speciální verzi.
Co se dočtete dál
- Jak přesně změněná řídicí mapa motoru a vyšší přítlak spojek ovlivňují akceleraci a trakci zadních kol.
- Jaké rozdíly v jízdním chování a komfortu přináší verze S oproti standardní DB12.
- Jaký dopad má hmotnost Volante na tuhost karoserie a jízdní vlastnosti.
- Jaké jsou detaily výbavy, použité materiály a možnosti konfigurace testovaného kusu.
- Jaká je reálná spotřeba v různých režimech jízdy a jak se liší od udávaných hodnot.
- Jaké jsou praktické kompromisy (kufr, zadní sedadla) u Volante pro běžné používání.
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