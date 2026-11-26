Do Česka dorazila Tesla bez volantu a pedálů. Americká automobilka v rámci evropského turné ukazuje zákazníkům v Praze robotické taxi Cybercab. Zatím jen staticky, auto na evropské silnice nemůže, mimo jiné i kvůli legislativě, která provoz plně autonomních vozidel neumožňuje. Přitom v USA Tesla nedávno spustila prodej vybraným zákazníkům.
Ti za auto zaplatí 30 tisíc dolarů, to je asi 670 tisíc korun, k tomu pak musí každý měsíc platit 299 dolarů, asi 6700 korun, za autonomní funkce. Možnost koupit si Cybercab mají jen pozvaní zákazníci, nadále ale platí možnost vyzkoušet si ho v rámci jízd robotaxi v texaském Austinu.
Cybercab při prvním setkání upoutá tím, jak moc kompaktně proti ostatním modelům Tesly působí. Automobilka je poměrně skoupá na detaily, nicméně na šířku má auto 1754 mm a na výšku 1408 mm. Pro srovnání, Model 3 je široký 1850 mm a vysoký 1440 mm.
Dvoumístný interiér je pragmatickým řešením. Tesla vychází z toho, že v taxících většinou stejně více než dva cestující nejezdí. A protože Cybercab nepotřebuje řidiče, stačí mu dvě přední sedadla. Ta jsou potažená koženkou a jsou až překvapivě bohatě dimenzovaná. Jejich pozice je sice fixní, ale příliš to nevadí, absence pedálů výrazně zvětšuje místo pro nohy.
Pár sekund plného tahu, pak prázdná nádrž. Co se skrývá za výkony létající Tesly?
Dotyková obrazovka je jediným výrazným prvkem interiéru. Tesla tvrdí, že je největší ze všech modelů, které aktuálně nabízí, její fungování jsme si nicméně vyzkoušet nemohli. Navzdory tomu, že auto vystavované v pražském showroomu značky je z produkční série.
Jediná tlačítka jsou trochu ukrytá ve spodní části displeje a stahují se jimi boční okna. Vedle nich jsou pak dva nabíjecí USB-C porty.
Efektní jsou křídlové dveře, jimiž se do interiéru nastupuje. Tlačítko na jejich ovládání je trochu skryté. Zapomeňte na zrcátka nebo „boule“ pro lidar, pro orientaci na silnici auto využívá klasickou soustavu kamer a senzorů jako ostatní tesly. Podobně je to i u produkčních aut, využívajících systém Tesla Assisted Driving. Ten je v Česku kvůli legislativě, umožňující provozovat auta s autonomií až třetí úrovně, legální. Stojí 2400 korun na měsíc v rámci předplatného.
Cybercab překvapí zavazadlovým prostorem, který má 569 litrů. Tesla jeho velikost přizpůsobila tomu, aby se do něj dal uložit třeba invalidní vozík. Využitelnost zlepšuje i fakt, že jde o liftback.
Jak už bylo řečeno, na technická data je americká automobilka skoupá. Podle dřívějších formulářů zveřejněných Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) používá Cybercab 48kWh baterii, která zaručuje dojezd kolem 472 kilometrů. Elektromotor s výkonem 163 kW roztáčí přední kola.
S pohotovostní hmotností 1412 kilo je Cybercab nejlehčím modelem v aktuální nabídce Tesly, zároveň by měl být i tím nejefektivnějším.
Zájemci z řad široké veřejnosti mají možnost si Cybercab prohlédnout v pražském showroomu Tesly v pátek 27. a sobotu 28. listopadu. Jen je potřeba se dopředu zaregistrovat.
Ačkoliv jde zatím jen o demonstraci, co americká automobilka umí nabídnout, nemuselo by v budoucnu v Evropě zůstat jen u ní. Tesla už oznámila investici ve výši tří miliard eur do rozšíření Gigafactory v Berlíně, kde by se od roku 2029 měl Cybercab vyrábět. Cílem je až milion aut ročně. Stavební práce mají začít v příštím roce.
Tesla Cybercab je v Praze
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