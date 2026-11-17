Před dvěma lety se Jawa 500 OHC přezdívaná „šnek“ na aukci Retro Garáž prodala za 1,35 milionu korun. Loni na jaře se jiný exemplář vydražil dokonce za více než 1,4 milionu. Letos v listopadu za motocykl stejného typu kupující zaplatil necelých 600 tisíc korun. Podobný rozdíl je vidět i u některých dalších, těsně po covidu velmi vyhledávaných veteránů, jejichž cena spadla.
Samozřejmě je nutné číst to B: U historických motocyklů není možné porovnávat pouze typové označení a konečnou částku. Zásadní roli hraje, kolik dílů je původních, jak kvalitně je zrenovovaný, zda se dochovaly původní doklady a jakou má stroj historii. A tak by nebylo fér tvrdit, že průměrná cena spadla na polovinu. Vždycky záleží na daném kusu a jeho individuální hodnotě.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace