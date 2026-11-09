Škoda Octavia s naftovým motorem TDI se v určitou chvíli stala pomyslným symbolem českých silnic. Cena nafty na čerpacích stanicích ale roste, emisní předpisy jsou stále přísnější a automobilkám se turbodiesely přestávají vyplácet. A týká se to i Octavie, u níž naftový dvoulitr TDI v příštím roce nahradí nový benzinový full-hybrid.
„Octavia s naftovým motorem TDI skončí zhruba v polovině příštího roku,“ potvrdil v pondělí šéf tuzemského zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček. Objednávky bude česká automobilka přijímat do druhého čtvrtletí příštího roku. „Dodávat se auto bude až zhruba do konce roku 2027,“ podotkl Maláček. Příští rok navíc čeká celou modelovou řadu Octavia další modernizace.
Škodovka tak poprvé oficiálně potvrdila spekulace, které se v médiích objevují již delší dobu. A to právě v souvislosti s příchodem Octavie s plnohodnotným hybridním pohonem ve stylu Toyoty.
Octavia se aktuálně prodává s naftovým dvoulitrem o výkonu 85 nebo 110 kW. Slabší model má manuální převodovku, ten silnější sedmistupňový dvouspojkový automat DSG. Nový full-hybrid je založený na benzinové patnáctistovce TSI, kterou doplňují dva elektromotory: generátor a 125kW trakční elektromotor, jenž pohání kola. Model s označením HEV se bude prodávat ve verzích se 100 kW nebo 125 kW výkonu.
Na novinku už Škodovka přijímá objednávky. První auta by se měla k zákazníkům dostat před koncem tohoto roku.
Naftová varianta Octavie končí mimo jiné kvůli klesající poptávce na českém trhu i v celé Evropě. „Je to přirozený vývoj trhu a naftové motorizace jsou už delší dobu na ústupu. V minulosti skončily ve Scale a Kamiqu, ještě před tím v autech velikosti Fabie,“ říká Maláček. K tomu připočítává i fakt, že roste zájem o elektrifikované pohony, respektive čisté elektromobily.
Výhody naftových motorů podle Maláčka přestávají převládat. A to i pro firmy, které jsou pro Octavii v Česku stěžejním zákazníkem. V jejich neprospěch mluví složitější konstrukce či vyšší emise. Benzinové motory navíc často dosahují podobné spotřeby, k tomu se v posledních měsících přidává výrazně dražší nafta u benzinových stanic.
Dobře je to viditelné i u nového full-hybridu se základem v benzinové 1.5 TSI, který v Octavii právě dvoulitrové TDI nahradí. Průměrná spotřeba 100kW hybridu je na papíře 4,6 až 4,9 l / 100 km, přičemž emise CO2 dosahují průměru 104 až 111 g CO2/km. 110kW dvoulitrové TDI má spotřebu 4,4 až 4,8 l / 100 km a průměrné emise 115 až 127 g CO2/km. Z tohoto srovnání tedy benzinový hybrid vychází výrazně lépe.
Podobné je to i při pohledu do ceníku. Slabší 100kW hybrid stojí nejméně 744 900 korun, 110kW dvoulitr TDI s automatem ve stejné výbavě Selection přijde na 789 900 korun. Silnější 125kW hybrid pak také ve stejné výbavě vyjde na 809 900 korun. Pro úplnost můžeme dodat, že slabší 85kW naftový dvoulitr s manuální převodovkou také ve výbavě Selection přijde na 719 900 korun.
V Česku prodala Škoda za deset měsíců letošního roku podle Svazu dovozců automobilů 15 682 octavií, z toho 9117 s benzinovým a 6565 s naftovým motorem.
Maláček věří, že prodejní podíl turbodieselu si u Octavie kromě hybridu podělí i stávající mildhybridy a čistě benzinové motory. Jestli nakonec dojde i k návratu plug-in hybridu, o němž se také mluví, ale potvrdit nechtěl.
Zájemci o naftovou Škodu ale zkrátka úplně nepřijdou. Dvoulitrové TDI nadále zůstane v Superbu i Kodiaqu. Tam totiž pokles popularity Škoda neeviduje, většina prodaných vozů obou aut v Česku je právě s naftovým motorem. Turbodiesel si zachová i stávající provedení Škody Karoq, třebaže tam v prodejích naopak převládá benzinový pohon. Jestli se ale TDI udrží i v chystané druhé generaci kompaktního SUV, která by se měla začít prodávat v roce 2028, je zatím otázkou.
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