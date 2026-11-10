Prodeje elektromobilů letí vzhůru. V Evropě oproti minulému roku zájem o vozy s tímto pohonem zatím stoupl o 42 procent. Jedním z hlavních důvodů je válka v Íránu a rostoucí ceny benzinu a především nafty. A na poptávce to vidí i Škoda Auto v celosvětovém i českém měřítku.
„Škoda je blízko tomu, že každé čtvrté vyrobené auto už bude mít elektrický pohon,“ řekl novinářům šéf českého zastoupení Jiří Maláček. Aktuálně je podíl elektromobilů na celkové produkci značky přes dvacet procent.
Důležité pro Škodu také je, že se zájem o elektromobily začíná projevovat i na českém trhu. Za deset měsíců má automobilka v této kategorii podíl 33,3 procenta, to znamená prodej 5199 elektromobilů. Zajímavý je poměr mezi soukromými a firemními zákazníky na úrovni 25 ku 75 procentům. V podstatě již kopíruje klasická spalovací auta.
Maláček si navíc pochvaluje, že takto vysokých čísel dokázala značka dosáhnout v podstatě bez přispění dvojice Epiq a Peaq, jejichž prodeje odstartovaly teprve před pár týdny. V příštích měsících proto existuje potenciál dalšího růstu. Zvláště u druhého jmenovaného malého SUV s cenou od 619 900 korun se čeká, že půjde o objemový model.
„Jen v České republice evidujeme 1638 objednávek Epiqu (zaregistrováno bylo doposud 400 aut – pozn. red.). Důležité pro nás také je, že se daří pronikat do středních výbavových stupňů. Verzi Selection totiž zvolilo až 85 procent zákazníků,“ vypočítává Maláček. Proč tuto skutečnost šéf českého zastoupení vypichuje, je nasnadě. U Elroqu a Enyaqu totiž převládají ty nejvyšší a nejdražší verze.
Epiq zažité pořádky poprvé výrazněji mění, a platí to i o baterii. Na verzi s menším akumulátorem, která nabízí dojezd až 328 kilometrů, totiž připadá zhruba 300 objednávek. Přitom dealeři je začali přijímat výrazně později než u modelu s větší baterií s dojezdem až 442 kilometrů.
Ze všech elektrických škodovek je také u Epiqu největší podíl soukromých zákazníků, ačkoliv celkově i u něj nadále převažuje firemní klientela.
Největší a nejdražší
Především firmy pak kupují až sedmimístný Peaq s cenou od 1,15 milionu korun. V praxi nicméně zájem o vstupní verzi příliš velký není. Doposud Škoda zaznamenala 1247 objednávek Peaqu a zaregistrovala 240 aut, z toho 892 zákazníků zvolilo nejvyšší verzi 90x s pohonem všech kol a dojezdem až 612 kilometrů. Zadokolka s větší baterkou a dojezdem až 646 kilometrů měla 339 objednávek. Kromě větších baterií převládají u Peaqu i vyšší výbavové stupně.
Celkově český trh s novými elektromobily už v říjnu překonal čísla z celého loňského roku. Za deset měsíců se prodalo přes 15,5 tisíce aut do zásuvky, jejich tržní podíl dosáhl 7,6 procenta. „Letos se přiblížíme k 20 tisícům prodaných elektromobilů,“ věří Maláček. Tržní podíl by se měl přiblížit k osmi procentům, celkem by se pak letos mělo v Česku prodat asi 245 tisíc nových elektroaut. Potenciál většího růstu vidí šéf českého zastoupení Škody i v dalších letech.
Kromě dražších fosilních paliv zvyšuje atraktivitu elektrických aut rychle rostoucí počet nabíječek. Po celém Česku je nyní přes deset tisíc nabíjecích bodů od těch nejpomalejších až po rychlonabíječky s výkonem až 1000 kW. Právě podíl rychlonabíječek s výkonem 150 kW a vyšším podle Maláčka za poslední rok až rok a půl výrazně narostl a překonal hranici tisíce stanic.
Zájmu o elektrické modely pomáhá i služba Škoda Explore, přes kterou si řidiči mohou bateriový vůz otestovat v běžném provozu. „Za čtrnáct měsíců si ho vyzkoušely asi tři tisíce lidí,“ říká Maláček. „Zhruba deset procent zákazníků si po zápůjčce elektroauto skutečně koupí,“ dodává. Program teď automobilka rozšíří i o Epiq a Peaq.
Servis i elektrické ojetiny
Vyšší zájem o elektromobily se propisuje i do servisních úkonů. Za leden až říjen letošního roku řešily autorizované servisy Škody 760 tisíc zakázek, 20 tisíc z nich bylo na elektromobilech. Číslo nicméně zahrnuje všechny úkony, tedy i ty spojené například s nehodami. Na vyhodnocení rentability servisu elektromobilů oproti klasickým spalovacím motorům (obecně by měly elektromobily jezdit do servisu méně často, automobilky by tak měly ze servisu generovat menší zisky) je ale podle Maláčka ještě příliš brzy.
Pochvaluje si nicméně, že se Škodě daří rozšiřovat počet servisů schopných i náročnějších oprav třeba na akumulátoru. V současnosti je takových míst po celém Česku padesát.
Stejně jako v nových elektroautech se Škodě v rámci vlastního programu Škoda Plus daří i mezi ojetinami. Auta do zásuvky mají 4,2procentní podíl na jejich prodejích, celkem by jich letos měly být asi dvě tisícovky. Maláček pak dodal, že pokud by nebyla pravidla pro přijetí auta do značkového programu poměrně striktní, pak by byl podíl výrazně větší. Zároveň očekává, že v příštích letech prodeje ojetých elektroaut porostou, za novými auty má totiž sekundární trh vždy nějakou dobu zpoždění.
Ačkoliv nadále převládají mladší auta (průměrné stáří ojeté elektrické Škody je 1,6 roku a nájezd asi 24 tisíc kilometrů), konečně se podle Maláčka začínají objevovat i letitější elektromobily. Jsou to především Enyaqy, ty nejstarší aktuálně dosahují šesti let. Mimochodem nedávno i první kusy elektrického pionýra Škody dostaly pomocí aktualizace předehřev baterie, který kdysi vůbec neměly.
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