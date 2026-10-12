Z běžné praxe se služebními auty se v Německu stala politická kauza. BMW stáhlo nabídku na prodloužení leasingu vozu pro nového předsedu zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku Tobiase Rausche z AfD. Německá automobilka své rozhodnutí nevysvětlila, načasování ale vyvolává otázky. Hlavně proto, že k tomu došlo přesně v den, kdy byl jako první politik této strany do takto vysoké funkce zvolený.

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Co se dočtete dál

  • Proč BMW stáhlo nabídku na prodloužení leasingu služebního vozu pro Tobiase Rausche.
  • Zda a jak by Tesla nebo Elon Musk mohli poskytnout služební vůz AfD.
  • Jak AfD využívá moped Simson jako předvolební a protestní symbol.
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