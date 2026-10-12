Z běžné praxe se služebními auty se v Německu stala politická kauza. BMW stáhlo nabídku na prodloužení leasingu vozu pro nového předsedu zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku Tobiase Rausche z AfD. Německá automobilka své rozhodnutí nevysvětlila, načasování ale vyvolává otázky. Hlavně proto, že k tomu došlo přesně v den, kdy byl jako první politik této strany do takto vysoké funkce zvolený.
Co se dočtete dál
- Proč BMW stáhlo nabídku na prodloužení leasingu služebního vozu pro Tobiase Rausche.
- Zda a jak by Tesla nebo Elon Musk mohli poskytnout služební vůz AfD.
- Jak AfD využívá moped Simson jako předvolební a protestní symbol.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace