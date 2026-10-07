Jaguar ve středu odhalil Type 01, luxusní čtyřdveřové elektrické GT, které má začít novou éru. Je to první sériový vůz na platformě JEA (Jaguar Electric Architecture) a první model vytvořený podle úplně nové designové filozofie. Benzinový Jaguar už podle všeho nevznikne.

Čtyřdveřové gran turismo má tři motory, přes 1000 koní a dálniční dojezd až 515 kilometrů. Značka se jím posouvá do vyšší luxusní kategorie, než v jaké se pohybovala dosud. Připomeňme, že Jaguar tak po dvou letech čekání ukázal auto, které má demonstrovat kompletní proměnu značky. Při jejím oznámení sklidil hlasitou kritiku za vizuál podobný módním domům a „příliš woke“ přístup.

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Co se dočtete dál

  • Kolik kilometrů Type 01 ujede.
  • Jaká má být spotřeba.
  • Jaké jsou reálné nabíjecí časy.
  • Jak se projeví nové technologie (měniče s karbidem křemíku, deaktivace zadních motorů) v servisu a provozu.
  • Jak zákazníci přijmou luxusní pozicování značky a dopad na prodejní strategii Jaguaru.
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