Tři roky pracoval v Číně, než se loni vrátil do Evropy řídit divizi užitkových vozů Volkswagenu. Část „čínského“ myšlení si ale Stefan Mecha přivezl s sebou. „Potřebujeme do našeho evropského byznysu přinést trochu odlišný způsob uvažování,“ říká v rozhovoru pro HN.

Přitom segment lehkých užitkových aut stojí podobně jako osobní auta před kritickou změnou: přechodem na elektromobilitu. V zákulisí se ale stále řeší, jestli to bude už v roce 2035 a případně s jakým procentem elektromobilů. Podle Mechy je Volkswagen na čistě elektrickou budoucnost připraven.

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Co se dočtete dál

  • Budoucnost e‑Crafteru a jeho výroba.
  • Rozsah a tempo elektrifikace lehkých užitkových vozů.
  • Dopad a strategie spolupráce Volkswagen–Ford.
  • Jak čínská konkurence ovlivňuje cenovou a technologickou konkurenceschopnost.
  • Role plug‑in hybridů a průměrování emisí.
  • Konkurenceschopnost výrobních závodů v Evropě versus závody mimo EU.
  • Strategie pro udržení marží a řešení poklesu poptávky po elektromobilech na některých trzích.
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