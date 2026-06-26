Tuzemská Škoda Auto zažívá doslova zlaté časy: je téměř jisté, že překoná loňský počet vyrobených aut, navíc v Evropě míří mezi tři nejprodávanější značky. To je úspěch, o němž se před lety vedení mladoboleslavské automobilky nejspíš ani nesnilo. Pořád jsou tu ale výstražné kontrolky, zejména v podobě emisních předpisů.

Už nějakou dobu se například spekuluje, že s příchodem normy Euro 7 vypadne z nabídky její stálice: naftová Škoda Octavia, která je dnes oblíbená hlavně u firemních zákazníků. Naposledy o tom psal web Auto.cz, dvoulitrové TDI by měl od příštího roku nahradit nový plnohodnotný benzinový hybrid ve stylu Toyoty, který Volkswagen začíná uvádět.

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