V Česku se poprvé ukázal nový Mercedes-Benz třídy S. Značka dovezla prototyp z Německa ze své zakázkové dílny. Automobilka přitom oficiálně plánuje zahájení prodeje až na léto letošního roku.
Co se dočtete dál
- Jaká je přesná nabídka motorů a elektrický dojezd plug‑in hybridů.
- Jak je to s částečně autonomními režimy jízdy.
- Jaké jsou detaily nových světel a jejich dopad na bezpečnost a noční provoz.
- Jaké interiérové konfigurace a komfortní prvky budou dostupné
- Jaké budou české ceny, termíny objednávek a přesný start prodeje na tuzemském trhu.
