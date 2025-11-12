Takový pohled se návštěvníkovi běžného autosalonu nenaskytne. Sotva vejde do dveří, zjeví se před ním obří kulatý koberec v barvách RAF – červeno-bílo-modro-žlutý kruhový terč, který symbolizoval přesnost střel pilotů britského Královského letectva. Celému prostoru pak dominuje stíhačka Spitfire a pod jejími křídly čtyři dokonale rozmístěná auta britské značky Bentley. Jako by se člověk ocitl spíš v muzeu než v dealerství prémiové automobilky.
Ten Spitfire není opravdový – je to maketa, pečlivě však vyrobená tak, aby působila, jako by mohla právě vzlétnout. Skutečný letoun by dveřmi neprošel, napodobeninu lze rozložit na několik částí.
- Jaké jsou přesné rozdíly mezi jednotlivými vozy v Kolekci českých perutí?
- Jak Bentley vytvořil laserové emblémy a proč to s britským ministerstvem obrany nebylo jednoduché
- Jaký je konečný počet kusů a kdo je může koupit?
- O kolik se edice liší cenově oproti standardním modelům?
- Jaké historické odkazy a materiály jako dýhu či tvíd designéři použili při tvorbě interiérů
- Proč je Bentayga spojená právě s 311. perutí a jak to ovlivnilo její provedení
