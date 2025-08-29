U českého Fordu strávil celkově 24 let, posledních 11 roků v jeho vedení. Pak se Jan Laube na sedm let od automobilek vzdálil. Po jediném telefonátu z Polska se vrací a chce rozjet na českém a slovenském trhu čínskou značku BAIC. Hodlá přesvědčit zákazníky, že čínská auta jsou seriózní alternativou k těm evropským, a rozhodl se uplatnit model, který je na českém automobilovém trhu zatím dost ojedinělý. BAIC nabízí každý vůz vždy jen v jediné plné výbavě, za jednu cenu. Zatím tuto formu prodeje razí vedle BAIC jenom italská značka DR Automobiles.
HN: Co vás přivedlo zpátky, a ještě k tomu do čínské značky?
Co se dočtete dál
- Proč Laube přechází k čínské značce BAIC.
- Proč značka prodává každý model pouze v jediné plné výbavě.
- Jak dlouho a za jaké ceny bude platit zaváděcí cena.
- Jak rychle chce BAIC dosáhnout cíle dvou tisíc prodaných vozů v Česku a na Slovensku.
- Jak BAIC plánuje rozšířit dealerskou síť v Česku a na Slovensku.
- Jakou roli má elektromobilita v plánech BAIC pro Evropu
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.